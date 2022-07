Buscan a don Hilario, para brindarle apoyo y un lugar seguro para vivir

Culiacán, SInaloa.-La Fundación Balto y Togo y Patitas a la obra expresaron su preocupación por don Hilario, un adulto mayor que vivía con sus dos perritas y padece de sus facultades mentales.

El adulto no cuenta con familia que lo apoye, vivía cerca al dren en la sindicatura de Costa Rica, donde dichas fundaciones lo apoyaban, pero alguien se lo llevo y fue visto por última vez en la Palma, Navolato.

Marisela Castaños, presidenta de la fundación Balto y Togo, comentó que don Hilario, es una persona mayor que recibe apoyo, pues ya está mayor y requiere de algún tratamiento psiquiátrico al no poder entablar una conservación bien, pues no cuenta con buena lucidez, razón por la que buscan su paradero y ver la posibilidad si por medio de alguna institución como el DIF podría apoyar su situación.

“No sabemos de su procedencia ni si tiene familia, ya hemos buscado, pero no encontramos, el andaba con unas perritas siempre, pero alguien se lo llevo nomas por hacerle la maldad porque él no sabe andar en camiones, y ahora no sabemos de su paradero”, mencionó Marisela.

Añadió que ya lo han estado apoyando, e incluso se le encontró una casita de lámina donde vivía con sus perritas, y ahora ya no saben de él desde hace una semana.

Si alguien sabe alguna información de don Hilario, favor de comunicarse a los teléfonos con 6673281583 Marisela Castaños, 6672358324 Roberto Velázquez y 6721180288 Marcela Chan.