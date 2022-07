El estiaje pone en riesgo los hatos de la zona centro y norte de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Con problemas por falta de agua para abastecer el consumo del ganado se mantiene el estado, esto por la carencia de lluvias que se ha presentado en algunos municipios de la entidad, lamentó Régulo Terrazas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS).

Afectación

El líder de ganaderos explicó que a pesar de que la situación de sequía ha mejorado a casi un mes de iniciada la temporada de lluvias, municipios como Badiraguato, Choix, El Fuerte y Cosalá, mantienen problemas por falta de agua para los animales, lo que ha ocasionado muertes.

En este tema, aseguró no tener datos exactos de las cabezas de ganado que han muerto, porque hasta el momento no se ha reportado el número por parte del seguro ganadero, mismo que no ha realizado los pagos a los afectados.

“Hay muertes; desde sed, hambre... pueden ser temas también de salud animal, pero un efecto así crítico, la verdad es que no ha llegado”, destacó.

En el tema de alimento, celebró que las trillas y lluvias han dejado pastura para saciar esa necesidad, sin embargo, se espera que los mantos freáticos puedan recuperarse para abasto de los pozos.

El problema

Bladimir Salomón Montijo, responsable de la Estación Climatológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), recordó que el pasado 12 de julio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó una declaratoria de inicio de emergencia por sequía en México después de que el Monitor de Sequía de México diera a conocer que tres cuartas partes del país están siendo afectadas por la escasez de agua de manera severa, extrema o excepcional.

Explicó que hasta el 14 de julio, la Estación Climatológica a su cargo solo ha registrado 10 milímetros de precipitaciones de agua en la capital, por lo que están dadas las condiciones, julio será un mes seco.

“De hecho, para Culiacán tenemos que en promedio para julio nos debe llover alrededor de 160 milímetros y hasta el día de hoy solamente tenemos diez milímetros acumulados”.

Te recomendamos leer:

Segundo año de sequía

Desde el 2020 la falta de lluvias dejó un problema de sequía que se percibió durante el 2021, lo que permanece hasta el 2022 sin recuperación.

60 por ciento de rezago de lluvias dejó el 2020 en Sinaloa.