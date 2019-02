En pocos minutos se agotan las fichas en área de salud de la UAS

Culiacán, Sinaloa.- En menos de media hora de haber iniciado el proceso de preinscripciones a nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) para el grupo A, se agotaron las fichas en la Facultad de Medicina.

El rector Juan Eulogio Guerra Liera informó que el proceso transcurrió adecuadamente y que durante los primeros 25 a 30 minutos prácticamente se agotaron las fichas para los programas educativos del área de la salud.

De las 40 mil 420 fichas que se ofertarán para el nivel superior, ayer se habían otorgado 5 mil 707, lo que representa un avance del 14.12 por ciento, quedando disponibles aún 34 mil 713 para lo que resta del proceso y que gran parte ya corresponden a fichas para las carreras del Grupo B, que abrirá mañana; y del Grupo C, el viernes.

“El día de hoy (ayer) se abren las ofertas para el nivel licenciatura, sumándose a los que ya estaban en el nivel media superior, prácticamente como ya lo esperábamos está el área de la salud en este primer grupo denominado A y hubo una gran demanda por accesar a alguna ficha, y la información que se nos da es que prácticamente las ofertas en el área de la salud están agotadas”.

No insistir

Quienes insistan en ingresar en las ofertas educativas que ya no tienen fichas no lo podrán hacer porque el sistema no las tiene disponibles, lo cual no debe considerarse un error del sistema, ya que la institución tomó las medidas necesarias, sumando más servidores al proceso y se difundió el mecanismo debidamente.

La UAS tiene 191 opciones de programas educativos en el nivel superior y 128 opciones en el nivel media superior.

Para las cuatro zonas de la Universidad se ofertarán 70 mil 420 fichas en nivel media superior y superior, de las cuales ayer se habían asignado 27 mil 141, teniendo disponibles para el nivel media superior y todavía para el Grupo A 43 mil 279 fichas.

Exhortó a los jóvenes a terminar el registro, ya que de las fichas asignadas solo han continuado con el proceso 9 mil 905, por lo que más de 17 mil aspirantes no han dado seguimiento al procedimiento, poniendo en riesgo que se cancele su ficha.

Guerra Liera indicó que aun cuando el proceso se cierra el 22 de marzo la recomendación es que lo culminen cuanto antes porque el ciclo pasado la Comisión, al no ver que había movimiento de las fichas asumidas, las canceló y las reofertó.

De manera general, sumando el nivel media superior de las cuatro unidades regionales y esta primera oferta del nivel superior, hay una cobertura del 38.54 por ciento, esto nos dice que hay todavía una gran cantidad de espacios.

Oferta

Las carreras que se abrieron ayer para la obtención de fichas son las carreras que ofrece el Cidocs, Medicina Culiacán y sus extensiones, Odontología, Educación Física y sus extensiones; Ciencias Químico Biológicas, Ciencias de la Nutrición y Gastronomía Culiacán, Gastronomía y Nutrición en Mazatlán; y Enfermería Culiacán, Los Mochis y Mazatlán; así como Biología.

Por último, el rector de la UAS reiteró el llamado a los padres de familia y a los aspirantes a que no se dejen sorprender por esos falsos gestores que piden dinero a cambio de conseguirles un espacio en alguna carrera o escuela preparatoria.