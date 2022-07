Érika Sánchez, una de las 18 aspirantes a dirigir el PRI Sinaloa

Sinaloa.- Falta estrategia para el priismo en Sinaloa ante la incertidumbre nacional, puesto que aún no se define la convocatoria para la renovación de la dirigencia en Sinaloa, señala Érika Sánchez Martínez, consejera política nacional y local del PRI.

Ella es parte de alrededor de 18 aspirantes que desean dirigir el futuro del partido y asegura mantener una buena relación con todos los grupos. Reconoce el trabajo Cinthia Valenzuela, quien como secretaria de organización asumió la presidencia estatal del PRIante la renuncia de Jesús Valdés en 2021; sin embargo, subrayó que el partido se encuentra en una profunda crisis; además, dijo, urge reactivarse ante el autoritarismo de Rubén Rocha Moya.

¿Cómo te imaginas al PRI?

El PRI en este momento se debe reconfigurar. No solo el PRI perdió la confianza de la sociedad, todos los partidos políticos están pasando por una crisis. La credibilidad se recupera con gente que haya dado resultados, con gente que tenga buena imagen, haya trabajado bien, de ir, conectar y la gente le crea.

¿Es la oportunidad para las nuevas generaciones?

Es un entreveramiento. Estamos hablando de más de 17, 18 aspirantes a la dirigencia del partido. Todos son valiosos, en su momento han adquirido experiencia a través de cargos de partido, cargos en la administración pública y tienen intensión de que se recupere el partido. El PRI nos necesita a todos, a los de todas las generaciones y a la militancia en general.

¿El PRI local se está adaptando a ser oposición?

Ser oposición para nosotros es a prueba y error. Es un proceso de transición que tenemos que vivir como partido político. Nosotros representamos a 400 mil personas según la última elección y en ese sentido necesitamos ser esa alternativa para ellos, de lo que ellos no quieren, no ven y no confían en el gobierno actual. Oposición tenemos que ser todos, no podemos recargarles todo a los representantes populares.

¿Falta estrategia en el PRI?

Eventualmente se va a corregir en el momento que haya definiciones, veamos certidumbre de lo que va a suceder, quién va a llegar, cuál es su visión, veamos el trabajo de territorio. La elección del 2024 ya está a la vuelta de la esquina. No podemos perder más tiempo.

Ya vimos cómo actúa el propio gobierno estatal, con esa visceralidad, con ese autoritarismo, con sus propios correligionarios que fueron electos por la sociedad; si el gobernador no está de acuerdo, los quita. Es el caso de Estrada Ferreiro y en el ambiente están otros presidentes municipales, como es el de Mazatlán y Ahome. Tenemos un presidente municipal de Culiacán que nadie votó por él, que es ahijado del gobernador, esa es su mayor virtud para llegar.

¿No habrá dedazo desde México en el PRI local?

Localmente podemos llegar a un acuerdo. Todos los aspirantes tenemos la oportunidad de participar en el consejo político estatal.

Veo difícilmente una imposición por parte del Comité Ejecutivo Nacional, en su momento va a tirar las reglas y vamos a ser como antes los priistas de Sinaloa los que decidamos quién es.

Tenemos que buscar que esa propuesta sea de consenso, que sea un priista que haya demostrado ser oposición. Tiene que tener esa capacidad de tener una buena relación con todos los cuadros, que conozca la clase política, que conozca los 18 municipios.

¿Cuántos grupos hay?

Recientemente cuando fui secretaria general del partido advertíamos alrededor de 200 grupos políticos en el estado. Teníamos gobernador. Una de las virtudes del PRI es la pluralidad; hay diversidad de opiniones, hay que sumarlos, integrarlos, darle orden. La clave para la próxima dirigencia del PRI es la inclusión.

¿La gobernadora de Campeche está cometiendo violencia política en contra de las diputadas del PRI?

Claro que es violencia y le falta dientes a la ley. Layda Sansores es una fanática y de Alito (Alejandro Moreno). Y por instrucción del gobierno de la República, aquí hay una intensión por romper el orden y los contrapesos democráticos en nuestro país.

Qué casualidad que ahora después de la elección del 2021, se ve la fuerza de Va por México, estamos en un empate técnico con Morena cuando la elección va a ser en 2024 y empezamos a ver todos estos golpes a nuestro presidente del partido, al PRI y a las diputadas. Esto tiene un trasfondo electoral.

Yo he sido atacada en los propios medios, tengo un comentario en una entrevista que tiene más de 3 mil comentarios.... me trataron como si fuera diputada federal, son muy despectivos... te amenazan de violación.

Incluso, recientemente, un medio de comunicación subió una imagen, descontextualizando una acción que yo tuve, y hablaban de doble moral; me vi en la necesidad de hablar con el medio: “esto es violencia política y yo te puedo denunciar”.

El perfil

Érika Sánchez, exdiputada federal

*Nombre: Lourdes Érika Sánchez Martínez

*Trayectoria: Desde 1999 es miembro activo del PRI. Ha sido regidora de Culiacán y diputada federal. Fue secreta-ria general del Comi-té Directivo Municipal (CDM) del PRI en Cu-liacán, Sinaloa. Fue presidenta del CDM del PRI en Culiacán, Sinaloa. Fue secreta-ria general adjunta a la Presidencia del CDE del PRI.

Fue dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priistas.