Esmeralda, de pepenadora a maestra, ayudó a más de 100 niños con la escuela Bicentenario en Culiacán

Sinaloa.- La gran necesidad de ayudar a los niños para que no reprobaran el ciclo escolar y no anduvieran por las calles sin hacer nada, llevó a Esmeralda Patricia Quiñónez Terán a compartir su tiempo entre la pepena de basura y ser la maestra de la escuelita de la colonia Bicentenario, en Cuilacán, en donde llegó a tener más de 100 niños.

Necesidades

En esta colonia, la pobreza en la que viven muchas familias fue acrecentada por la pandemia de covid-19. Esmeralda, de oficio pepenadora, durante el confinamiento se dio cuenta de que la mayoría de los niños no podían tomar las clases en línea, pues además de no contar con los aparatos electrónicos, no podían pagar el internet, y esto le generaba mucha inquietud.

Consciente de que lo único que puede sacar a estos niños de la pobreza es el estudio, decidió no quedarse cruzada de brazos y hacer algo. Primero inició compartiendo de su internet con algunos niños y, como su casa es chica, se fueron reuniendo en un tejabán que al final se convirtió en la escuelita de la Bicentenario.

Ante las necesidades que tenían, un grupo de personas desconocidas les donó una televisión, computadoras y demás mobiliario para que lo niño recibieran clases de forma más digna.

Esta donación fue muy polémica a nivel nacional pues en las etiquetas de los diversos aparatos estaban las iniciales JGL y se decía que había sido el crimen organizado el que donó todo, dado que coinciden con el nombre de Joaquín Guzmán Loera.

Esmeralda asegura que ella no se fijó de quién venía esa donación, lo único que quería era apoyar a sus niños. Ella y sus hermanas empezaron a hacerse cargo de la escuelita, la cual inició con pocos alumnos y cada vez se iban incorporando más y más. Hubo dificultades, y Esmeralda se quedó sola con los niños, en su mayoría hijos de sus compañeros pepenadores.

“Primero eran 15 niños que les compartíamos internet, luego en la escuelita nos fuimos a 45 niños y, cuando menos pensamos, ya teníamos 115”.

Esmeralda recordó que llegaron momentos en los que no podía con todo, tenía que trabajar y hacerse cargo de la escuelita o incluso tenía que deshacerse de cosas personales para poder seguir solventando los gastos.

Solidaridad

Lo que hacían en esta escuela llegó a oídos de muchos ciudadanos, y diversas organizaciones las empezaron a apoyar con material y alimentos para que los niños no se quedaran sin estudiar.

Llegó el momento en el que ya no pudo más, y la escuela se tuvo que cerrar, pero a pesar de eso los niños seguían buscando a la maestra Esmeralda.

Esta es la historia de una mujer que sin querer se hizo maestra y contribuyó a la formación de muchos niños cuando las escuelas públicas les cerraron las puertas y los dejaron a su suerte.

A esta madre de tres hijos le fue imposible continuar con la escuela, pero se dice contenta de que, a pesar de que es una “simple pepenadora”, se ha preocupado y logrado ayudar a los demás cuando lo necesitaban.

El Perfil

Esmeralda Quiñónez Terán

pepenadora

Edad: 38 años.

Lugar de nacimiento: Culiacán, Sinaloa, México.

Trayectoria: desde pequeña tuvo que luchar para solventar a su familia. Se convirtió en pepenadora desde joven, y la vida la llevó a dar clases en una escuela temporal en la que niños que no tenían la posibilidad de tomar clases en línea se acercaban a que los apoyaran para no perder el ciclo escolar.