Iniciativa de prohibir venta de dulces, frituras y refrescos generará una informalidad en su producción: Canacintra

Culiacán, Sinaloa.- Es una locura lo que están proponiendo, en ese sentido yo felicito mucho a los diputados que la mandaron de regreso a comisiones para hacerle una evaluación a profundidad y revisar todas estas variantes raras, se tiene que consensuar, analizar, evaluar los riesgos y repercusiones, opinó Sergio Álvarez Torres presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) respecto a que buscan prohibir en Sinaloa la venta de dulces, refrescos y frituras a niñas y niños menores de 12 años en comercios.

Explicó que el efecto que se va a generar en caso de que se apruebe esta iniciativa es una informalidad feroz de producción de algunos productos que no tendrán ese nivel de salud, pues no estarán regulados, ya que se prepararán en lugares donde no hay control de calidad, así como también se va atentar contra la industria establecida al querer generar cambios sin antes consensuarlos, ya que llegó como un albazo a la cámara.

“Es un tema que se tiene que ver más de fondo, porque se prohíbe incluso que le obsequies un producto a un niño que tenga sodio, calorías, grasas, también que le demos productos con alto contenido de azúcar y la cantidad de prohibiciones que vienen en ella y en un panorama que no alcanzamos a ver como por ejemplo las piñatas, se van acabar los dulces y los pasteles”, agregó.

Álvarez Torres, agradeció a los diputados, Luis de la Rocha, Ricardo Madrid y Feliciano Castro quienes fueron los que detuvieron dicha iniciativa para que se analice.

“Los felicito y creo que necesitamos poner un alto a este tipo de iniciativas que pretenden sorprendernos y lastimar realmente a todo el comercio establecido”.

Enfatizó que está de acuerdo en proteger a los menores, pero, no convertir en un delito acciones como regalara un dulce a un niño, ya que cada que se prohíbe algo se genera un problema de mercado negro y consumo.

“La prohibición no es la ruta, es la información, la educación, concientización, el trabajo con una juventud que vaya pendiente a un consumo más natural. En las escuelas no debería permitirse el contenido calórico”, finalizó el presidente de Canacintra.