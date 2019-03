Muy grave que Estrada no quiera pagar agua del Jardín Botánico: Castaños

Culiacán, Sinaloa.- Tras las declaraciones del Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro de cortar el pago del agua al Jardín Botánico, Carlos Castaños solicitó a las autoridades del Parque Ecológico le dieran un recorrido por el lugar para contar con conocimiento de causa para entender la gravedad del problema.

“El Jardín Botánico es un punto de reunión para muchas familias culichis, es un espacio que se aprovecha para disfrutar de los bonitos atardeceres que tenemos en Culiacán, es un lugar de paz, de armonía. El Botánico no solo es un lugar para hacer deporte, cuenta también en su interior con una maravilla ecológica de alrededor de 1,800 especies de las cuales 500 están en peligro de extinción o cuidados particulares y tiene un laboratorio donde se desarrolla ciencia. Pero además se dan talleres de lectura, se proyectan películas, se aprecian esculturas y piezas de arte que no las encuentras en cualquier lugar, algunas únicas en nuestro país. Me preocupa que el Alcalde no tenga la visión para entender todo lo que afectaría a Culiacán de quitársele el apoyo municipal”, expresó Castaños Valenzuela.

Carlos Castaños durante un recorrido en el Jardín Botánico. Foto: Cortesía

El Jardín Botánico es un espacio público patrimonio de la ciudad, el cual es visitado por un millón de personas al año, ha sido reconocido por los Garden Tourism Awards del Consejo de Jardines de Canadá como uno de los diez mejores de Latinoamérica, también el Parque Ecológico cuida especies de flora y fauna, funciona como un centro de investigación científica, biblioteca, servicios educativos, entre otras cosas.

“Invito al Alcalde a que antes de tomar una decisión al respecto haga un recorrido por el Jardín Botánico y que junto con su equipo conozca las virtudes y bondades del lugar, que es uno de los principales pulmones de la ciudad en la que vive y la que gobierna, no podemos permitir que la finanzas del Botánico caigan en insolvencia, tenemos en Culiacán un espacio público de primer mundo” dijo Carlos Castaños

Los culiacanenses merecen un parque con todas las comodidades y beneficios como el que hasta ahora han tenido.

“El Botánico no ofrece todos estos servicios de la nada. El Botánico recibe donativos de diversas empresas, se sostiene también por lo que la gente que lo visita aporta que son cantidades menores y solo para algunas atracciones, pero sobre todo de los recursos que los gobiernos estatal y municipal ofrecen; retirar ese apoyo es mermar de manera importante el funcionamiento del lugar y la posibilidad de ofrecer a los habitantes de Culiacán y de muchas partes que vienen a visitarlo de disfrutar las maravillas de este espacios público”, finalizó tras su recorrido por las instalaciones Castaños Valenzuela acompañado del Regidor de este municipio Eusebio Telles.