Pruebas para detectar Covid-19 se mantienen en clínicas del IMSS en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Pruebas para la detección de Covid-19 en la unidad médica familiar número 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se mantiene, con 100 pruebas diarias en Culiacán, Sinaloa.

Al contrario de la unidad médica familiar 36 del IMSS esta semana bajo considerablemente, pues semanas pasadas habían estado realizando hasta 130 pruebas Covid-19 en el turno matutino.

Así mismo en el hospital Civil de Culiacán se atienden de 20 a 30 personas diarias. Contrario al Hospital General que la unidad Covid se encuentra sola sin ninguna persona que requiera la prueba Covid-19

De acuerdo con el personal médico de la clínica familiar 35 del IMSS, las pruebas que se habían estado realizando semanas atrás, cada lunes se aplicaban más de 100 pero fue esta semana cuando la cifra bajó considerablemente.

Por otra parte, en la clínica familiar 35 la afluencia de personas inicia desde las 7:00 horas de la mañana con diversos síntomas relacionados al Covid-19.

Rosa Susana Partida, médico que atiende a las personas que van a realizarse la prueba, comentó que desde febrero a la fecha se ha mantenido la cifra de personas que acuden a realizarse la prueba Covid-19, solo en el mes de mayo fue cuando la cifra disminuyó a 15 pacientes diarios.

Añadió que los síntomas más frecuentes son tos, fiebre y dolor de cabeza, por lo que recomendó no dejar de usar el cubrebocas ya que con la relajación de medidas sanitarias el virus se sigue propagando dándose más contagios.

“Sigue la misma cantidad de personas o más entre semana e incluso se solicitó atender también en fines de semana por la misma cantidad que de personas que viene, este fin de semana fue cuando se inició y se atendió casi 100 pacientes también”, expresó.

Finalmente la médico de la clínica familiar número 35 llamó a la ciudadanía a no dejar de usar las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y que eso ayuda a no contagiarse así como el vacunar a los menores de edad, pues últimamente son más los pequeños que se ven vulnerables a este virus al no estar vacunados.