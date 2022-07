Rocha Moya buscará que filtros sanitarios por viruela del mono, no sean tan invasivos

Después de que los filtros sanitarios en terminales aéreas y de autobuses no fueran muy visibles pese a la llegada de la viruela del mono en el estado, el gobernador Rubén Rocha Moya dice que no pueden generar pánico entre la ciudadanía.

Después de que la Secretaría de Salud anunciara que se instalaron dichos filtros sanitarios, pero ante recorridos por reporteros estos no se vieron por lo que el gobernador dijo que están trabajando en ello pero que no podían ser tan invasivos. Señaló que estando filtros demasiado invasivos en las terminales causaría pánico en la ciudadanía lo cual no debería de suceder.

“El problema central es informar a la gente, la información porque esta viruela se contagia solo de cuerpo a cuerpo tiene que haber contacto con las personas”. Aseguró, que se están aplicando medidas de supervisión sobre todo de información para evitar los contagios entre la ciudadanía.

Ante esto el gobernador dijo que no pueden tener un ejército de gente desproporcionado en cada terminal respecto al tema.

Además, reiteró que se están checando los comercios y en revisiones se están informando que no deben permitir que se prueben la ropa o el calzado porque esto puede traer contagio aun y cuando los médicos dicen que tiene que haber rose entre una persona y otra.

Manifestó que ante las medidas que se han tomado desde la secretaria de salud no se ha propagado el virus por lo que van a seguir reforzando los filtros sanitarios. Aseguró que no han descuidado el tema de la viruela simica ni la pandemia por covid-19.