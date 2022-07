Titular del IMSS Sinaloa recorre unidades médicas de la zona centro del estado

Culiacán, Sinaloa.- Con la premisa de constatar la calidad en los servicios que se ofrecen, así como detectar áreas de oportunidad que conlleven a una mejora en la atención que se brinda a la derechohabiencia y a la población abierta de la zona centro de la entidad, la titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, realizó un recorrido de las instalaciones médicas pertenecientes a comunidades rurales de los municipios de Culiacán y Elota.

La doctora Tania Clarissa Medina López visitó las Unidades Médicas Auxiliares (UMA) de los poblados de Oso Viejo y Quilá, en el municipio de Culiacán, donde estuvo acompañada del titular de la Jefatura de Servicios Médicos, doctor Francisco Domínguez García y personal del Departamento de Conservación para detectar necesidades entorno a la atención a los pacientes e infraestructura de estas clínicas.

En ambos casos se realizaron compromisos entorno al mejoramiento de la imagen física de las unidades, así como el establecimiento de estrategias que deriven en una mejor atención a la derechohabiencia de estas clínicas que dependen de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 22 de Eldorado.

De la misma manera, la gira de trabajo se extendió a clínicas pertenecientes al Programa IMSS-BIENESTAR, tales como la UMR No. 54 del poblado de El Salado, en el municipio de Culiacán, así como la UMR No. 75 de la comunidad de El Espinal, la UMR No. 77 de El Bolillo y la UMR No. 3 de Conitaca, éstas pertenecientes al municipio de Elota.

En cada uno de los recorridos, la funcionaria fue recibida por personal operativo, mismo que fue reconocido por desarrollar su labor en beneficio de la población de las comunidades rurales, al tiempo que se mostró satisfecha por la calidad de los servicios que se brindan.

La titular del Seguro Social en Sinaloa recordó a las y los trabajadores la importancia de mantenerse en la mejora continua para otorgar más y mejores servicios a los usuarios que acuden a la institución en busca de atención médica o a realizar un trámite, a la vez que aprovechó para indicarles que extiendan la invitación a la población a no bajar la guardia contra el COVID-19 acatando las recomendaciones sanitarias y acudiendo a aplicarse sus respectivas dosis contra este padecimiento viral.

De igual manera invitó al personal y a las y los usuarios a valorar situaciones que pueden derivar en mejoras en la prestación de los servicios y hacerlo del conocimiento del personal para continuar brindando atención en espacios cada vez más adecuados y dignos para todos.

De igual forma, les solicitó dar puntual seguimiento a la vigilancia de enfermos crónico degenerativos y mujeres embarazadas, diabéticos, hipertensos, supervisar estrategias como control del niño sano y promoción de salud sexual y reproductiva.

Acciones como las efectuadas en la zona centro del estado se llevarán a cabo en las unidades médicas de toda la entidad, para conocer las áreas de oportunidad que se presentan en cada servicio, en busca de darles una pronta y satisfactoria respuesta.