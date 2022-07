Trabaja Economía y Seguridad para dar reversa a la alerta de 'Warning' en Sinaloa 

"Por un tema de percepción, pueden tomar medidas equivocadas, medidas o comentarios equivocados si no están bien informados, entonces vamos a empezar a tener una relación continua para irles informando cómo vamos avanzando en materia de seguridad", reiteró.

Aclaró que hasta el momento no se cuenta con efecto adverso en la llegada de nuevas inversiones, esto pues se está trabajando en el arribo de importantes empresas e industrias provenientes del extranjero, incluido Estados Unidos, en donde se incluye una inversión superior a los 3 mil millones de dólares para una planta de licuefacción de gas natural , una planta de metanol de 1.3 mil millones de dólares y otros más.

"Ellos quedaron sorprendidos porque no estaban tan bien informados en el tema de seguridad, que pasa aquí, vamos a mantener comunicación constante con ellos para que estén informados, para que estén informando continuamente a Washington de cómo vamos avanzando en materia de seguridad en Sinaloa y de esa manera Washington está mayor informado para cualquier tema de un warning", expuso.

Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de brindar las bases al gobierno de Estados Unidos para determinar que Sinaloa no genera riesgo para turistas e inversionistas , el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía realizó un acercamiento con el consulado estadounidense.

