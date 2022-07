Viruela del mono en Sinaloa sigue bajo control: Secretaría de Salud

Culiacán, Sinaloa.- A través de la Conferencia Semanera del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el director de Prevención y Promoción de la Salud Gerardo Kenny Inzunza Leyva, informó que la viruela del mono es una enfermedad controlada en el estado, teniendo solamente un caso detectado y en aislamiento completo.

Sobre el contacto que tuvo con otras personas, mencionó que estos se encuentran asintomáticos, por lo que todo está bajo control, además explicó que ya se ha comenzado una campaña de medidas preventivas, la cual consiste en informar acerca de esta enfermedad, la cual se transmite por un contacto directo y la principal medida es el aislamiento de quien la padece.

“La principal forma de contagio, como lo he mencionado en varias ocasiones, es un contacto directo con el paciente o un contacto directo con las lesiones. Esta enfermedad fue exportada, no se encuentra en Sinaloa, simplemente el caso viajó a la Ciudad de México, en cuanto se llegó y se detectó está en aislamiento, no hay otra medida adicional, por el momento las que se encuentran son suficientes”, agregó.

El aislamiento, añadió, es de dos a tres semanas, pues el tratamiento es sintomático, ya que sólo se ataca el síntoma, los cuales son ganglios, una inflamación, nódulos y lesiones en la piel tipo costra.

Por lo que aseguró que en el estado sólo se cuenta con un caso, los demás quienes convivieron con el infectado se encuentran fuera de peligro, sin embargo, hizo un llamado a los comercios de ropa, a que sus clientes eviten probarse prendas con el fin de evitar un esparcimiento de algún caso no detectado aún.

“Nada más contamos con un solo caso que es el que se encuentra enfermo, no hay ningún otro caso sospechoso, los demás contactos están fuera de peligro y sí es una recomendación que hacemos a los comercios que hay que evitar el uso de probarse la ropa en los comercios, sería la única medida adicional que pudiéramos ofrecer”, dijo.

Sobre el tema del Covid-19, destacó que en todo el estado sólo se encuentran 64 hospitalizados, de los cuales 8 están entubados, sin embargo, aseguró que la capacidad hospitalaria es de 1000 camas, por lo que este porcentaje es uno muy bajo.

En cuanto a la vacunación covid, aclaró que la segunda dosis para niños de 5 a 11 años se llevará a cabo el día 22 de agosto, explicó también que de ninguna manera hay desabasto de vacunas ya que la estrategia continúa avanzando de buena manera.

El gobernador Rubén Rocha Moya, aclaró que el tema de la saturación de hospitales por este virus es falso, ya que es el Hospital General quien se está encargando de atender este asunto y en el lugar, mencionó que, de 20 camas, 19 se encuentran desocupadas, por lo que no hay saturación de hospitales.

“No es cierto que tengamos saturado de covid las camas de los hospitales, al contrario, es un porcentaje mucho muy mínimo el que hay, es más o menos el que corresponde con el hospital del ejército militar, que de 20 camas tiene 19 desocupadas”, mencionó.

Pidió, que se actualice la información en las páginas oficiales acerca de la situación del covid, con el fin de evitar malentendidos, porque “si no hay información, se puede decir cualquier cosa”.

El mandatario estatal también mencionó que ya han llegado al Sinaloa las vacunas para las segundas dosis que próximamente estarán aplicando, además aclaró que su gobierno se encuentra entre los primeros lugares con mayor eficiencia en la vacunación a nivel nacional, pues se tiene un comando de vacunación muy eficiente.

“Si no somos el primero, somos el segundo o el tercer estado más eficiente de vacunación a nivel nacional, tenemos un comando de vacunación muy eficiente, los felicito. La semana pasada se fueron a los municipios de todo el estado para poder atender a los niños del medio rural sobre todo”, informó.