Debate a favor y en contra del aborto

Culiacán, Sinaloa.- Posturas a favor y en contra del aborto legal y seguro se expusieron ayer por mujeres y hombres de diferentes disciplinas que acudieron a las instalaciones de periódico EL DEBATE a una mesa de análisis.

Ambos grupos declararon trabajar a favor de la vida, la diferencia es a partir de qué momento se le otorgarían derechos humanos a las personas, si a partir del momento de la concepción que el estado debe garantizarlos o a partir del nacimiento, cuando una mujer eligió llevar a término el embarazo.

En Sinaloa, el tema se puso sobre la mesa después de que el diputado de la fracción albiazul Juan Pablo Yamuni presentara una iniciativa para reformar la carta magna del estado, en la cual demanda que el estado otorgue y vele por los derechos desde la concepción, provocando que diferentes colectivos feministas se manifestaran en el recinto legislativo, señalando que la iniciativa va en contra de los derechos de las mujeres y que puede afectar derechos ganados.

En contra del aborto

Desde la unión del espermatozoide y del óvulo empieza la vida, señalaron los asistentes a la mesa de análisis, en la cual indicaron que no tienen una postura en contra de las mujeres que abortan, sino de quienes hacen ver el aborto como la única opción para las mujeres que han quedado embarazadas.

Asimismo, comentaron que hay diferentes grupos, como Vifac, para que las mujeres reciban acompañamiento médico, psicológico y de otro tipo durante la gestación, lo cual las ayuda a llevar el embarazo hasta el final, y después hay otras opciones, en caso de que su entorno no les permita quedarse con su hijo o hija una vez que haya nacido, como la adopción.

A favor del aborto

El aborto como opción para las mujeres que no pueden ser madres, ya sea porque fue producto de una violación, que el método anticonceptivo falló o que su situación no permite su pleno desarrollo o el del hijo o la hija que tendría, es lo que las mujeres a favor del aborto expusieron en el ejercicio democrático; sin embargo, aclararon que no es obligación por el hecho de que sea legal.

La maternidad elegida por parte de las mujeres permitiría una vida plena tanto a la madre como a quien haya nacido. Explicaron también que existen diferentes problemas en torno a las mujeres, como casos de violencia e incluso asesinatos, a los cuales no se les ha dado la importancia o la atención que merecen por parte de los legisladores, y que la iniciativa del diputado presente violenta a las mujeres, pues las criminaliza por tomar decisiones sobre su propia persona.

En contra

Presenta iniciativa en el Congreso

«Nosotros estamos proponiendo una pequeña modificación a la Constitución, es una reforma a la fracción primera del artículo 4 Bis a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, quedando en los siguientes términos: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El estado tutela el derecho a la vida. Desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural.

»Hay dos frases que se utilizan mucho y que son muy reconocidas, como “el respeto al derecho ajeno es la paz” y “el fin no justifica los medios”. Aquí estaríamos pensando en derechos. Hay un derecho que nosotros consideramos como muy importante también: el derecho del no nacido como los derechos de las mujeres, también muy importantes».

Juan Pablo Yamuni, legislador del PAN. Foto: EL DEBATE.

En contra

Aborto no es la única opción

«Hablando desde el punto de vista bioético, la vida inicia desde el momento de la concepción, de eso no hay duda. El embrión como un ser humano debe ser visto desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista moral o médico o legal. Estamos en un Estado laico. Defiendo el Estado laico. Soy un laico, lo aclaro, no soy ni sacerdote ni estoy consagrado, soy laico. No se está en contra de la mujer que aborta, sino de las personas que les hacen pensar que esa es la única opción, el aborto, cuando existen opciones mejores, incluso una de ellas es la adopción.

»La violencia por una violación, que es el peor caso, no debería de ser utilizado para generalizar todos los casos, ni tampoco debería de resolverse con más violencia. ¿Acaso no hay más violencia que desprender al propio hijo de la madre de su propio cuerpo en pedazos?».

Juan Carlos Balcázar, médico ginecobstétrico. Foto: EL DEBATE.

A favor

Buscan empoderar a las mujeres

«Ya el diputado habló de condiciones que vulneran a las mujeres. Hablaba de pobreza, no habló de desplazamiento, no habló de esas mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos, no habló de mujeres víctimas de distintas expresiones de violencia, de esta discriminación que se ve precisamente expresada en violencia y de violencia extrema que es el feminicidio. ¿A esas mujeres quieren forzarles la maternidad?, preguntaría yo. La iniciativa que presenta el diputado niega el ejercicio de los derechos plenos de las mujeres, restringe libertades. El Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa (CMAS) le apuesta al empoderamiento de las mujeres, no a la restricción de sus libertades, mujeres empoderadas en todos los aspectos: en el aspecto económico, que es fundamental la autonomía e independencia económica de las mujeres. Pensamos que, trabajando paralelamente, la educación reproductiva y sexual de las mujeres empoderándolas en todas sus facetas podemos lograr que esas mujeres tomen las mejores decisiones para sí mismas».

Consuelo Gutiérrez, abogada e integrante del Colectivo de Mujeres Activas. Foto: EL DEBATE.

En contra

Pide no discriminar a los no nacidos

«Muchas gracias por prestarnos el micrófono para dar voz a los que nadie escucha, que son, en este caso, los niños concebidos, el producto. No son producto, son seres vivos y son humanos. Yo creo que seremos terriblemente discriminatorios si decimos quién tiene y no derechos legales, y considerar que un ser no nacido no tiene derechos legales ni protección de la ley estaríamos cayendo en la discriminación, que tanto nos hemos estado quejando. Creo que así como se lucha por los derechos de la mujer, necesitan luchar por los derechos de los no nacidos y nos discriminarlos.

»A mí me parece que urgen políticas públicas que protejan a la mujer embarazada, políticas públicas de acogida, de apoyo, de ayuda, de orientación; también urgen políticas para facilitar los trámites de una adopción».

Ana Laura Hernández, psicoterapeuta. Foto: EL DEBATE.

A favor

Aborto como opción y derecho

«No se trata de obligar a las mujeres a que el aborto sea la única opción, sino que sea una de las opciones, que México firmó con la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y que ha sido llamado a cuentas para que diga qué está haciendo el Estado mexicano respecto al aborto. Entonces, no es un tema de ocurrencia. El diputado lo dijo, que ya llevan años, son iniciativas que se dan en efecto cascada después de la legalización de la interrupción del embarazo en la Ciudad de México a partir del 2007. No se va a despoblar Sinaloa por que una mujer pueda tener acceso a un derecho; sin embargo, es una opción que, aunque las mujeres lo encuentran en la clandestinidad o en la Ciudad de México, mujeres tienen que viajar de aquí de Sinaloa, otras mujeres van a Estados Unidos, las que tienen con qué. Aquí se trata de elaborar e implementar reformas y políticas públicas a favor de todas las personas de la sociedad».

Natalia Reyes, licenciada en Sociología e integrante de CMAS. Foto: EL DEBATE.

En contra

Vida desde la fecundación del óvulo

«Me impresiona mucho que las mismas mujeres, sobre todo las que hemos sido madres, seamos las primeras en querer manejar un aborto. El hecho de que estemos en defensa de la vida las que estamos aquí, lo más importante es saber por lo que estamos luchando. Se comentaba que en las zonas marginadas es donde más problemas hay y son las que en un momento dado más abortan. Las estadísticas dicen todo lo contrario: las mujeres en zonas marginadas de 15 a 18 años empiezan a ser madres, y a los 21 ya se cuestiona incluso su fertilidad en las zonas marginadas. Hay muchas madres solteras, pero también hacen comunidades impresionantes donde se agrupan, se ayudan, se protegen entre ellas, y tienen, por supuesto, mucha información de educación sexual, no están muy ignorantes como se pudiera pensar. Yo estoy en defensa de la vida totalmente desde el momento de la concepción, en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen».

Guadalupe Félix Guerra, Colectivo Vía Famillia. Foto: EL DEBATE.

A favor

'Legal' no significa 'obligatorio'

«Ya se habló sobre que el aborto es un derecho, y lo es porque incluye el derecho a la información, también la salud sexual y reproductiva, esos derechos que nos debe el Estado, y exigimos que se legisle para la sociedad.

»El hacerlo legal no lo va a hacer obligatorio, ni para ella ni para mí, sino que va a ser una opción para que la mujer de condiciones precarias o por cualquier decisión, porque al final de cuentas es personal, esa decisión va a ser en las condiciones permitidas y salubres, porque finalmente la muerte por un aborto clandestino en condiciones infrahumanas es feminicidio por omisión del Estado, porque no están haciendo caso de que hay una problemática social, de que existe y ahí está, y mueren mujeres. Una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a elegir la maternidad, porque la maternidad debe ser elegida».

Leticia Núñez, integrante de Feministas Alteradas Sinaloenses. Foto: EL DEBATE.

En contra

Que no nacidos gocen de derechos

«Toda persona es sujeta de derecho, y las leyes están para eso, para regularnos y ayudarnos a una mejor convivencia; los animales también tienen derechos. Los derechos humanos son para las personas, y no existe el tratado internacional que promueva el aborto. Es una realidad, al contrario, México está alineado a tratados internacionales que defienden la vida inclusive desde la concepción, y se tiene previsto que desde la concepción se es persona.

»Una mujer queda embarazada, y no es posible, sobre todo en Sudamérica, que si a la doceava [sic] semana o doce semanas y un día ya se es persona, no, no cambia, desde la concepción se juntan dos células y empiezan a reproducirse. Terminando esto, siempre estamos en desarrollo. Tengo un niño de un año, y no se va a quedar así toda la vida, va a crecer y se va a seguir desarrollando. No podemos decir “es que es un cúmulo de células”, es que nosotros aquí somos un cúmulo de células».

Miguel Ángel Elenes, licenciado en Ciencias de la Familia. Foto: EL DEBATE.

A favor

Protección a las y los ya nacidos

«Me preocupa la perspectiva antiderechos de una propuesta de ley que busca criminalizar algunas situaciones. Se ha hablado mucho que la ciencia dice, no dice. La ciencia y los derechos hasta ahora no hablan sobre la personalidad de los humanos hasta cierta edad, entonces, eso no está a discusión, no son humanos, y la ley marca que la vida se puede acabar de maneras no naturales. Aquí el asunto no es cuándo principia la vida, sino cuándo se acaba, y eso es algo que la ley sí garantiza. Los derechos de las personas sí están garantizados en distintos instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, que usted, diputado, tiene que garantizar, porque las mujeres nacidas tienen derechos, y esos derechos ya están ahí, y usted los tiene que garantizar. Si la ley no garantiza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que ya están acá, con personalidad jurídica, con humanidad y con todo lo que ustedes le quieran atribuir, algo está pasando».