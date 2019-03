Invitan a Try Out de Pioneros

Hacen la invitación. El club de basquetbol Pioneros de Los Mochis hace la invitación para todos los jugadores juveniles, locales, regionales y nacionales a participar en su Try Out 2019 en busca de nuevos talentos para la temporada 2019 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA).

Sede

La sede de este Try Out es la duela del Centro de Usos Múltiples (CUM) casa del club Pioneros y se estará realizando el día de hoy martes 5 de marzo en punto de 19:00 horas.

Los encargados de llevar a cabo este Try Out son el entrenador en jefe Marcelo Elushi, su asistente Facundo Burgos Becchio y Andrei Amezquita que serán los encargados de valorar a todos los jugadores.

“Estamos buscando armar bien el equipo, estructurarlo y cubrir todas las posiciones que se requieran. Muchos de nuestros jugadores no podran arrancar la temporada porque se encuentran participando en otras ligas, esperando encontrar jugadores con que suplirlos y si dan el anchocon ellos nos quedariamos”, nos comentó Jaime Leyva presidente del club.

Todos los jugadores que desees pueden asisitir y se espera que para el 12 de marzo se incorporen los primeros extranjeros.

“Hacemos la invitación a todos los jugadores locales y regionales que deseen provar suerte en el equipo y busquen un lugar este martes. Que vayan con toda la actitud y las ganas para buscar un lugar en el club”, puntualizo Leyva.