Fernando Valenzuela fue un jugador clave para que Acívate se alzara con el campeonato en el Torneo de Futbol 7 de Primera Fuerza. El atacate destacó la entrega del equipo para lograr el objetivo.

¿Cómo te sientes de obtener este título?

Me siento muy dichoso, gracias a Dios nuestros compañeros sacamos el triunfo batallamos claro, el rival también compite, pero gracias a Dios se dio el objetivo y quedamos campeones.

¿Qué tan difícil fue el partido?

No dudamos, no dejamos de correr, luchamos hasta el final y gracias a Dios se nos dio el juego, cayeron los goles con los que quedamos campeones.

¿Qué significa anotar en una final?

Es un orgullo meter un gol o dos en una final y aportar al equipo para llegar al objetivo.

¿Cómo fue la jugada de la chilena?

Ese tipo de jugadas no se piensan, en el instante ves el balón, te pasan mil cosas por la cabeza y al final se me dio la oportunidad y me aventé la chilena, faltó el gol nada más que entrara.

¿Cuál fue la clave para el campeonato?

La actitud de todos nosotros, nuestros compañeros nunca dudamos, siempre dijimos hay que dar todo, dejarlo todo, que para eso luchamos todo el torneo, para quedar campeones.

¿Cómo viste el nivel del torneo?

Ya me había tocado quedar campeón el torneo antepasado y se me hizo más competitivo este.

¿Buscarán el bicampeonato?

Ojalá y se nos de la oportunidad de seguir el mismo equipo para el siguiente torneo y buscar ese objetivo.