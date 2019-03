"Voy a volver a ganar el campeonato mundial"

Con el firme objetivo de volver a ser campeón mundial, el pugilista nacido en Los Mochis y avencindado en la union americana Ray Beltrán, de visita en la ciudad habló en entrevista con el periódico EL DEBATE de sus planes a futuro y destacó que pondrá lo mejor de si para volver a levantar el título en las 140 libras.

Cuéntanos como te sientes de estar en tu ciudad

Muy contento la verdad, yo toda mi carrera la he hecho en los Estados Unidos todo el mundo lo sabe, pero siempre con el sueño de estar viniendo aquí a mi ciudad y reportarme tanto en los triunfos como las derrotas. Ahorita traigo problemas legales con inmigración, pero ya estamos solucionando ese problema. Ahora después de la pelea que tuve, nos venimos a echar la vuelta.

¿Cómo te sientes después de ese triunfo ante un rival complicado?

Es una satisfacción muy grande sabíamos que era un boxeador muy duro y más que por mis últimas dos actuaciones todos pensaban que me iba a ganar, pero tenía problemas de salud y no lo podía decir a los medios pero ya en la última actuación se me vio la diferencia de como pelee en mi última lucha y en las anteriores.

Háblanos de como te sentiste en las 140 libras

Pues me sentí muy bien. Hicimos cambios, no nada más fue el peso si no que también cambie el entrenamiento y mi equipo. Mi mano ya estaba bien, estaba más saludable y creo que esas 5 libras de diferencia se sintieron, mi cuerpo reaccionó mejor y fue menos el desgaste.

¿Tus planes a futuro?

Ahorita en pláticas con el promotor, vemos muy cercana la posibilidad de ir por el título mundial en la siguiente pelea, todavía no tenemos detalles pero se escucha todo muy prometedor, esperamos estar peleando para mayo.

¿Nombre de probables rivales para enfrentarte?

Yo voy por el que me pongan enfrente, pero sí creo que lo más posible sería contra José Ramírez que es campeón de la 140 libras del CMB. Otro sería Maurice Hooker. Hay otros dos diferentes campeones en esa división pero como son de otra compañía creo que es más difícil la negociación por eso vemos más probable pelear con José Ramírez.

¿Tienes planes de tener una lucha en la ciudad?

Si, siempre ha sido mi sueño a venir hacer una pelea aquí para mi gente. Yo creo que uno los sueños más grandes para mí cuando me fui de aquí, fue volver como campeón mundial y lo logramos. Los Mochis tuvo otro campeón mundial más en la lista y yo prometí que si no era campeón del mundo no volvería la ciudad y lo cumplimos.

¿Qué es lo que te motiva dentro del boxeo?

Marcar mi propio nombre dentro del boxe. Me motiva lograr un puesto muy importante en el boxeo, así como ayudar a salir adelante a mi familia.

¿Un mensaje para la afición de Los Mochis?

Quiero darle las gracias a toda la gente y que sigan al pendiente de mi porque vamos a volver a ser campeones mundiales otra vez y vamos a traer otro título mundial a esta ciudad con mucho orgullo.