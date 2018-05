Adecuan justicia para personas con discapacidad

Sinaloa.- Las autoridades que imparten justicia estarán obligadas a ajustar sus procedimientos cuando personas involucradas en un juicio presenten alguna discapacidad, en pos de garantizar un trato igualitario a este sector de la población, estableció recientemente el Alto Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La resolución (disponible en goo.gl/Y3mXpF) «resucita» la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado signado por distintas naciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1995, y puesta a disposición de todos los países que pertenecen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que era «letra muerta» en la jurisdicción mexicana, abundó Carlos Martín Valenzuela Navarro, subdirector de Atención a Personas con Discapacidad de Ahome.

«Con esta legislación que se acaba de hacer y con esta resolución ya emitida por el Alto Tribunal podremos gozar de ese derecho, que existía, pero no se llevaba a la práctica debido a que faltaba un instrumento legal que le diera respaldo», agregó.

Armonización

Asimismo, el funcionario con discapacidad visual aclaró que en México existe la Ley General para la Inclusión de los Derechos de Personas con Discapacidad, con la función de promover el desarrollo y generar espacios para esta población, normatividad que fue armonizada en el 2014 con la CDPD, de donde se derivarían estas modificaciones, lo cual será un gran avance, añadió Valenzuela Navarro, para una sociedad incluyente: «La resolución buscaría vincular lo que marca la CDPD a las leyes mexicanas y, lo más importante, volverlas incluyentes, y nos hace una vida independiente a las personas con discapacidad. Antes dependíamos mucho de otras personas, todo venía en tinta; ahora no: se adaptará la ley para que, en caso de incumplirla o cuando sean rebasados nuestros derechos de alguna manera, llevemos un juicio con mayor solvencia e igualdad por las implementaciones que se harán», concluyó.

Por su parte, Brenda Látigo de Ortegón, presidenta de Paso Firme IAP, resaltó que los defensores de los derechos humanos tienen tiempo pugnando por este cambio. También apuntó que no únicamente esta normativa debe aplicarse a discapacitados visuales o auditivos, sino también a aquellas personas con algún grado de discapacidad mental.

Imagen: Pixabay

La activista aseveró que el gobierno necesariamente deberá contar con los recursos para proporcionar los materiales auditivos, en braille o los intérpretes de lenguaje de señas cuando sea necesario y llevar un procedimiento judicial correcto con las personas discapacitadas.

«Cualquier ciudadano requiere de ciertas informaciones y no limitarnos a como ya vivimos, sino a dar los recursos para llegar a un mejor punto, formular cosas y acercarlas. Las herramientas son muchas las que se necesitan, hablando de educación, de salud o de justicia. La asistencia social y gobierno tenemos que sentarnos, platicar y determinar el subir a otro escalón», dijo.

«La gente no ha captado que las personas con discapacidad intelectual pueden elegir y pueden decir ellos qué quieren y qué no, porque su grado de discapacidad se lo permite; sin embargo, son personas que no existen en nuestro planeta. Siempre habrá una segunda persona a su lado que decidirá, hablará y tomará decisiones por ella, en vez de proporcionar las herramientas necesarias.

Es necesaria una pequeña evaluación para ver el grado de comprensión, de entendimiento, para desarrollar tal o cuál actividad. Es una lástima que no se les brinden los mismos derechos: una vivienda, un seguro. Hay muchas variantes, cosas, cabos sueltos que necesitamos para avanzar», explicó.

Equidad

Finalmente, César Luis Vea, expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), sostuvo que la igualdad de circunstancias es lo que se primará con la emisión de este fallo: «Lo que se busca es el respeto que debe de existir hacia una persona. Todos tenemos los mismos derechos humanos y debe existir esa igualdad, no debe existir ninguna disparidad. Los jueces garantistas ya lo hacen, era hora que los demás jueces se pongan en los zapatos de los demás», reconoció.