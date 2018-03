Interpretación de ley queda al arbitrio de policías: abogados

Sinaloa.- Sin unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las revisiones policiales carentes de orden judicial o ministerial, en caso de sospecha razonable o flagrancia, no violan la Constitución, lo cual generó controversia entre defensores de los derechos humanos y abogados.

A pesar de ello, en la práctica se realizan inspecciones a criterio de los elementos municipales, por lo que reglamentarlas mediante la eventual modificación a los artículo 251 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales coadyuvaría en la implementación de justicia, aseveró Carlos Alberto Acuña Ronquillo, director de Seguridad Pública del municipio de Ahome. Sin embargo, el capitán en activo del Ejército mexicano reconoció que a la iniciativa le faltaría socializarla y, en última instancia, que sea aprobada por la SCJN.

«Es algo que todavía no se define en concreto. En cuanto a la prevención, obviamente abarca muchos aspectos, entre ellos revisar a personas que, de alguna manera, no justifiquen su estancia en algún lugar», por lo que el funcionario ilustró con el caso de un mensajero: «Si vemos a una persona que va a dejar flores y no trae el domicilio, una remisión, se tiene que revisar al florista, porque puede ser un atentado contra una persona, para entrar a robar, para hacerle daño. Son aspectos que, aunque ya se hacen en la práctica, no se contemplaban en una legislación. Lo único que están haciendo es normar ese aspecto». Asimismo, platicó que cabe esperar lo que digan en el máximo órgano de justicia en el país y que se consensúe una opinión entre los defensores de los derechos humanos, sociedad civil, abogados y autoridades.

Restricciones

Salvo en muy excepcionales delitos flagrantes, aseguró Luis Roberto Sánchez Inzunza, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), se justificaría la inspección de personas o vehículos sin la orden expresa de un juez de control. El problema —abundó el legista— será que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que combatir los problemas relacionados con las fuerzas armadas actuales: «No estoy de acuerdo con la resolución de la Corte. Considero que se prestará para que se cometan muchos abusos de autoridad porque queda muy subjetivo. Donde pudiera nada más avalar un poco es cuando se trate de casos de flagrancia».

El abogado agregó que la resolución debe analizarse a profundidad, dado que los magistrados demarcaron parámetros para su aplicación: «Fueron muy claros los ministros al establecer que no por simple sospecha, por discriminar por el tipo de vestimenta y características de la persona, lo pudieran considerar sospechoso; entonces, sino cuando hay ya una carpeta de investigación aperturada [sic] y demás».

Asimismo, apuntó que, de presentarse este documento de manera previa, «no habría mayor problema en solicitar una orden de cateo otorgada por un juez». Igualmente, el jurisperito ejemplificó que los elementos podrían externar causas sin fundamento para proceder contra la población civil: «Podrían argumentar una llamada anónima, que equis persona cometió un delito y asegurar que se metió a un domicilio. No debería ser así, tan a la ligera. Debería darse una denuncia, un señalamiento, quién lo ha señalado, para que también quien lo haga sin fundamentos tuviera una sanción en caso de no ser verídica la aseguración».

Finalmente, Sánchez pidió un escrutinio a conciencia, dado que «no estamos en un país donde se caracterice la Policía por respetar los protocolos con los cuales debe de actuar».

«Entre menos se deje la interpretación de la ley, es mejor. La ley debe de ser bastante clara y, sobre todo, esperemos un nuevo sistema de justicia, como lo establece el Código de Procedimientos Penales, donde se presume la inocencia. Es contradictorio a esta presunción de inocencia. Supone que estamos en un modelo de justicia en el cual se debe investigar para poder detener, y no al revés, de detener y luego investigar», concluyó Sánchez Inzunza.

Dudas

Por su parte, Leonel Valenzuela Gastélum, jurisconsulto y académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), consideró que las garantías constitucionales de los mexicanos resultan vulneradas, tales como la posesión, la privacidad y la libertad: «Esa excusa de sospecha razonable en la que se apoya la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue dejando al arbitrio de los policías la razón, la circunstancia, el motivo. Es decir, es un razonamiento muy subjetivo en virtud de que sigue estando a elección del policía».

El docente consideró que tendría que garantizarse «la capacidad, la profesionalización, la ética, la entrega y el profesionalismo de los agentes de Policía para consentir o estar hasta de acuerdo».

«Sabemos o nos consta que carecen de esa capacitación, de esa profesionalización y, mayormente, de una certificación. Luego, entonces, es obvio que al dejárseles a su arbitrio, esto traerá consecuencias más graves a las que estamos viviendo».

Paso a paso

18 de junio del 2008

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó una reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública que derivó en la creación del nuevo sistema de justicia penal.

15 de marzo del 2014

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

2 de abril del 2014

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó trece artículos del CNPP: 132, 147, 148, 153, 155, 242, 249, 251, 266, 268, 303, 355 y 434.

16 de junio del 2016

Se completa el paso hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

13 de marzo del 2018

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucionales los artículos impugnados por la CNDH sobre las inspecciones policiales sin orden judicial o ministerial en casos de flagrancia o sospecha razonable.

Sustento. Modificación de artículos carece de fundamentos:

Polo Palafox

El presidente de la Federación de Colegios y Asociación de Abogados de Sinaloa (Fedasin), José Luis Polo Palafox, manifestó que la Corte debe dar marcha atrás a un criterio sin justificación legal alguna y que atenta contra la dignidad humana, los principios de legalidad, de seguridad, tránsito y derecho a la vida: «Estamos en contra, total y absolutamente. Hemos dicho que haremos planteamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, justificadamente, modifique ese criterio, y, de ser necesario, iremos a tribunales internacionales».

Para entender...

Avalan inspección a personas y vehículos sin orden de un juez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió como constitucional y obligatoria la revisión policial a ciudadanos mientras los policías se encuentren investigando un delito.

También declaró legal la detención en flagrancia «cuando existen indicios de que oculta entre sus ropas o lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con lo que se investiga».