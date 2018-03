Alerta Amber: a Daniel se lo llevó su padrastro

Sinaloa.- Como cualquier otro día, el pasado 15 de enero del año en curso, el menor Daniel Adán Valenzuela López, de 13 años de edad, salió de su domicilio en la colonia Niños Héroes, en la ciudad de Guamúchil, acompañado por su mamá, Ana Delmy López Loera, y sus dos medios hermanos, Delmy Karina y Pedro Nahúm Zamarripa López.

Él menor llegó a las instalaciones de la escuela secundaria federal Salvador Alvarado, y los niños a la escuela primaria Eustaquio Buelna, donde su mamá los dejó para después dirigirse a su trabajo. Esa fue la última vez que los vio, y desde entonces la angustia la ha hecho su presa, pues no sabe dónde pueden estar, a pesar de saber que fue su pareja quien se los llevó y estuvo diciéndole los supuestos lugares adonde se dirigían.

Por este caso se mantiene activada una alerta Amber para dar con el paradero del menor por parte de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La historia de este menor es, junto con el caso de María Guadalupe —quien desapareció el pasado 18 febrero frente a su casa en la colonia El Palmito Viejo, en Culiacán— parte de los 16 extravíos de menores por los que la Fiscalía General ha activado la alerta Amber en lo que va del año como protocolo de búsqueda rápida. De ellos trece menores ya fueron localizados sanos y salvos, y uno más sin vida: el niño que el pasado domingo cayó a un pozo en un centro deportivo de la ciudad capital.

Testimonio

En entrevista vía telefónica con EL DEBATE, pues no se encuentra en Sinaloa, Ana Delmy López Loera comenta que la noche del 15 de enero su pareja, a quien identificó como Pedro Antonio Zamarripa López, le mandó un mensaje en el que le decía que él y los niños se habían ido con una tía a la comunidad de Alhuey, en Angostura, pero no alcanzaron camión de regreso a Guamúchil y se quedarían a dormir allá.

La madre de los menores supuso que no habría mayor problema, pues pensó que al día siguiente estarían temprano de regreso, por lo que la mañana del 16 de enero salió a trabajar y aproximadamente a las 08:40 horas Pedro Antonio le envió un nuevo mensaje en el que le decía que se habían ido a San Luis Río Colorado, Sonora, y que allá la esperaría.

«Yo traté de hablarle, y jamás me contestó. Me mandó puros mensajes y decía que era por el bien de los niños. Lo que él pretendía es que no me separara de él porque yo ya tenía muchísimos años queriendo hacerlo, entonces lo que él hizo fue llevarse a mis hijos, pero el error más grande que cometió fue llevarse a mi hijo mayor», comenta.

La denuncia

Según explica la madre de familia, son tres los niños que Pedro Antonio se llevó con él, pero solamente Delmy Karina, de 10 años, y Pedro Nahúm, de 8, son sus hijos y llevan su apellido; Daniel Adán no lo es: «El otro niño, por el que le metí la demanda, no es su hijo, es mi hijo nada más. Cometió el error de llevárselo, no tenía por qué, ni a los otros dos».

La denuncia de la desaparición fue solamente por el menor Daniel Adán, porque él no es hijo de Pedro Antonio, lo cual se puede constatar en la alerta Amber emitida el 15 de enero por la Fiscalía General del Estado y que aún sigue activa, pues los apellidos no coinciden. Además, en la misma se menciona que está en riesgo. Se explica que el adulto y el adolescente son acompañados por los dos medios hermanos de este último.

De acuerdo con el Código Penal de Sinaloa, este caso podría configurarse como un delito de sustracción de menores, pues el artículo 242 cita que lo comete quien «sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de edad o a un incapaz, sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda».

Proceso lento y angustiante

Ana Delmy cuenta que el proceso legal ha sido lento, pero ha estado al pendiente de lo que ocurre, y le dicen que las investigaciones siguen su curso, aportando ella cada dato que sabe y lo que Pedro Antonio le estuvo diciendo, pues primero le dijo que estaban en San Luis Río Colorado, después que en Mexicali y luego en un puerto.

Cuenta que se percató de que algo no andaba bien con su pareja cuando a su casa comenzaron a llegar personas buscándolo, quienes argumentaban que le habían prestado dinero, herramienta o había quedado mal con algún trabajo.

Eva Loera, abuela materna de Daniel, cuenta que su hija llegó a su hogar con el fin de que la apoyara con los niños, pero luego de tres años, el sujeto nunca cambió sus acciones.

Recuerda que cuando Pedro se llevó a los menores, ella estaba con una de sus hijas en San Luis Río Colorado, y Ana Delmy estaba trabajando, lo que aprovechó para lograr su plan.

Ana Delmy, quien vive con la angustia de no saber si los niños sufren o cómo los mantiene, está en San Luis Río Colorado, desde donde atendió la llamada. Solo saben que Pedro tiene a su mamá y a varios hermanos en la Ciudad de México.

Desapariciones no siguen un patrón

Iliana Padilla, doctora en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte y especialista en violencia, en una valoración al tema de las desapariciones o privaciones ilegales de la libertad explica que es un delito que no se puede territorializar, para empezar porque no hay datos, porque la Fiscalía no los comparte debido a que son confidenciales.

Afirma que las desapariciones son procesos más complejos que tienen que ver con cuestiones más íntimas, de relaciones, con diferentes factores: «Unos son desaparecidos por alguna circunstancia de que se relacionan con cuestiones ilícitas, otros porque estaban en un lugar que los puso en riesgo, todos en general por el clima de impunidad, porque no se da seguimiento a los casos, porque la autoridad no pone la atención oportuna».

La también académica de la UAS reconoce que existen casos muy graves, pero debido a que no son cuantiosos —comparado con otros delitos— es difícil establecer patrones de territorialidad: «Se analiza a nivel de respuesta de la autoridad qué tan rápido está respondiendo, qué solución le da a la familia, en cuánto tiempo establece los protocolos. Si los establece con atención oportuna, esas cosas sí se pueden evaluar».

Padilla se refirió a la percepción de inseguridad que priva en algunos entornos y reconoció que el uso de redes sociales tiene un enorme impacto en los rumores y en cómo se comunican, aunque también está la realidad de que sí hay desapariciones.

Sustracción de menores y penalidad

Tras la confirmación de que el menor Daniel Adán fue sustraído de su hogar por parte del padrastro junto con sus dos medios hermanos —hijos legítimos del presunto responsable—, el hecho encuadra dentro del delito de sustracción de menores, de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Sinaloa.

El artículo 242 del ordenamiento legal precisa que la sustracción de menores o incapaces «lo comete quien sin tener relación familiar o de parentesco sustraiga a un menor de edad o a un incapaz sin el consentimiento de quien legítimamente tenga su custodia o guarda, o lo retenga con la finalidad de violar derechos de familia».

Como penalidad para estos casos, contempla castigar con «prisión de tres a seis años y de cincuenta a doscientos días de multa», pero «cuando el delito es cometido por un familiar que no ejerce sobre el menor la patria potestad ni la tutela, se le impondrá de uno a tres años de prisión».

Caso María Guadalupe

La Fiscalía, sin novedades de la desaparición

Sin avances continúa la investigación sobre la desaparición de la adolescente María Guadalupe, quien el 18 de febrero fue vista por última vez frente a su casa en la colonia El Palmito Viejo, en la ciudad de Culiacán, de acuerdo con la conferencia ofrecida el martes por el fiscal general Juan José Ríos Estavillo.

A pregunta expresa de si se tenían novedades sobre este caso, Ríos Estavillo dijo que estaba actuando con varios grupos de policías investigadores y con la colaboración estrecha de la familia de la menor extraviada, incluso solicitó la colaboración de la ciudadanía en este caso.