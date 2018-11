Imponente desfile militar sobre la calle en que miles pidieron la liberación del Chapo

Culiacán.- El día de hoy en Culiacán, se llevó a cabo un impresionante desfile militar por motivo de de la inauguración del complejo militar El Sauz, en la sindicatura de Costa Rica.

A lo largo de la Av. Álvaro Obregón en Culiacán, numerosos contingentes marcharon en un gran espectáculo que incluyó a soldados, unidades caninas e incluso a helicópteros y avionetas que sobrevolaron el lugar. El solemne acto, protagonizado por la fuerzas militares del país, tuvo lugar en la misma avenida sobre la que, hace cuatro años, miles de personas exigían la liberación del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En 2014, cuatro días después de que la Marina aprehendiera en la ciudad de Mazatlán al capo sinaloense Joaquín El Chapo Guzmán Loera, manifestantes salieron a las calles de Culiacán para apoyar su liberación. Desde el templo de La Lomita, cientos de personas se unieron en apoyo al narcotraficante y partieron hacia Catedral.

La captura del líder del Cártel de Sinaloa sumió en incertidumbre a los sinaloenses. En las calles podían escucharse comentarios sobre el descontrol que se podría originar y las repercusiones en la seguridad y economía de la sociedad.

"No queremos más secuestros. No queremos más violencia. No queremos pagar cuotas, queremos a Joaquín Guzmán Loera", decían los mensajes que portaban los manifestantes.