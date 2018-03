Sinaloenses siguen en la lucha por la igualdad

Sinaloa (América Armenta).- Como parte de la conmemoración de Día Internacional de la Mujer, decenas de activistas integrantes del colectivo de Feministas Alteradas Sinaloenses, así como representantes de Derechos Humanos y madres de desaparecidos, se dieron cita en el centro de la ciudad de Culiacán para señalar que el 8 de marzo no hay nada que celebrar.

Fue junto a la catedral de Culiacán —por ser este un punto de gran afluencia de personas— que estudiantes, amas de casa, trabajadoras y demás personas que pasaban por el lugar se detenían para hacer comentarios o contar sus historias de mujeres que han hecho respetar sus derechos.

Los nombres de las 84 mujeres asesinadas durante el 2017 y las ocho mujeres asesinadas hasta el día de ayer fueron plasmados en una manta que se realizaba al mismo tiempo que se escribían consignas en cartulinas y mensajes en alusión a los derechos alcanzados hasta el día de hoy por la lucha constante de las mujeres.

Foto: EL DEBATE

Un espacio para la lectura de libros escritos por mujeres, así como pequeños pies rojos que simbolizaban los asesinatos de las menores de edad en el estado, lonas con imágenes de desaparecidos y palomas blancas que simbolizan paz se hicieron presentes en el lugar para acaparar la vista de los transeúntes que, con curiosidad, preguntaban a las mujeres el significado de estos.

Aliados

Junto al quiosco de Catedral, donde se reunieron familiares de desaparecidos y se colocaron mantas con los rostros de hijos, sobrinos, hermanos o esposos a quienes buscan vivos o enterrados en fosas clandestinas, junto a ellas los activistas y defensores de derechos humanos Óscar Loza y Leonel Aguirre estaban apoyando.

«Estamos aquí para conmemorar, no para celebrar. Las mujeres no tienen mucho que celebrar el día de hoy. Hay tristeza, hay muchas mujeres con familiares desaparecidos», comentó Aguirre, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, quien también señaló los altos índices de violencia contra las sinaloenses: «Tenemos una estadística de violencia familiar demasiado dramática que demuestra que el estado no ha estado al nivel de cumplir con compromisos internacionales en el ánimo de prevenir», expuso.

Los feminicidios e infanticidios también —aseguró Aguirre— son un llamado a la autoridad para que se garantice la seguridad a las mujeres. «La estadística ahí está».

Estudiantes, principalmente de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, conscientes de la situación de las mujeres en Sinaloa y el país decidieron sumarse a la movilización. «No se trata de pelear contra el hombre para pensar que la mujer es mejor, sino de buscar una equidad entre hombres y mujeres para que ni los hombres ni las mujeres sean dañados», expuso la joven Eva Ibarra, después de pegar una de las cartulinas que realizó.

Imagen: EL DEBATE

Avances y obstáculos

En el marco de la conmemoración, el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses organizó un panel denominado «Mujeres y justicia, avances y obstáculos», en el que la magistrada segunda del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Magda Gloria Zazueta Tirado; la vicefiscal estatal Nuria Alejandra González Elizalde, y Consuelo Gutiérrez, integrante de dicho colectivo, coincidieron en que hay importantes avances en materia judicial, pero también muchos retos en el aspecto normativo para su aplicación desde una perspectiva de igualdad de género.

La magistrada Zazueta se dijo a favor de la igualdad sustantiva, más que normativa, pues reconoció que en la práctica no todo está bien, sobre todo en la aplicación de las normas con perspectiva de género.

En cuanto a las fallas que persisten y que reflejan esa falta de sensibilidad y de respeto a los protocolos de derechos humanos y de igualdad, reconoció que hay juzgadores (jueces) que al atender algún caso de violencia de tipo sexual interrogan a las víctimas con preguntas que atentan contra su castidad y honorabilidad: «Se enfocan a documentales de vestimenta, si tiene novio, para desvirtuar el hecho. Vulneran el principio de igualdad y no discriminación».

Frente a estos ejemplos, la magistrada afirmó que estos jueces necesitan un contexto cultural y prever escenarios para garantizar un trato igualitario a las mujeres víctimas de violencia.

Además, reconoció que ante esa falta de sensibilidad, influenciada en parte por un sistema patriarcal que impide «el cambio de chip» en los juzgadores, han encontrado violaciones al debido proceso y la admisión de pruebas que atentan con el principio de igualdad.

Justicia lenta

Consuelo Gutiérrez, del Colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, reconoció el trabajo que se ha hecho desde el Poder Judicial, pero recordó que desde el 2000 vienen trabajando en capacitación, sensibilización, profesionalización en materia de género y derechos humanos, por lo que ya se debe dar el siguiente paso: «Yo no estaría esperando a que estos servidores públicos se estén capacitando, yo ocupo que esto se vea reflejado en acción y el día a día; y si no es así, que se les sancione».

Foto: EL DEBATE

Recordó que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos dan un panorama muy amplio para que las personas accedan a sus derechos, pero el que todavía se reciban pruebas no pertinentes ni idóneas; es decir, que no atiendan lineamientos de igualdad de género ni de derechos humanos, no puede seguir pasando.

Citó la expresión justicia retardara es justicia denegada, y aseguró que en el tema de demandas por acciones contra las mujeres pasa y es desgastante.

Lamentó que en el caso de los delitos contra las mujeres que no son considerados como graves —que son la mayoría, a excepción del feminicidio y la violación— en la mayoría se determina la llamada suspensión condicional del proceso que permite al presunto responsable seguir el proceso en libertad, y aunque se condicionan medidas para proteger a la víctima «la Unidad de Medidas Cautelares no está cumpliendo con ese objetivo porque no tiene el recurso suficiente, humano ni material».

Nuria Alejandra González, vicefiscal general del estado, aseguró que han avanzado mucho no solo en darle autonomía a la hoy Fiscalía General, sino en la atención más especializada de los delitos. Incluso se refirió a la creación de la unidad especializada en atención de la violencia y sus subsecuentes agencias especializadas en feminicidios, en delitos sexuales y delitos contra la familia.

Habló de la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones como una forma de mejorar la cultura de la denuncia y favorecer el acceso a la justicia, y entre los avances destacó una ley de igualdad, un mejor marco normativo y penalidades mayores en casos de violencia.

Teresa Guerra, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, enfatizó que la conmemoración es para hacer un recuento de lo que se ha avanzado, pero también para visibilizar los retos, y entre estos citó el tema de los juicios abreviados en el nuevo sistema de justicia penal y lamentó que en casos de violencia familiar se pretenda que las víctimas concilien con su victimario.

Foto: EL DEBATE

Manifestación. Exigen un alto al entorno violento

«Queremos respeto, derechos humanos, que se nos deje de matar, de violar, de desaparecer, de golpear», fue la proclama de mujeres que se manifestaron en la catedral de Culiacán la tarde de ayer.

Con un performance, minirrelatos y pancartas, denunciaron las situaciones a las que se exponen diariamente. Los colectivos No se Metan con Nuestras Hijas, Sabuesos Guerreras y Mujeres Activas Sinaloenses exigieron libertad, paz y justicia para las mujeres. Señalaron que en Sinaloa «la cultura es violenta, el modelo de vida es violento, el androcentrismo está muy acentuado; es decir, una visión del mundo centrada en los varones», declaró Priscila Salas, del colectivo No se Metan con Nuestras Hijas. También insistió en que cesen las desapariciones en la entidad, que han repuntado considerablemente.