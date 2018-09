El 80 por ciento de las personas que tienen alguna discapacidad sufren discriminación

En Sinaloa hay un 80 por ciento de discriminación a las personas con discapacidad indicó Ismael Arias López.

El diputado del partido Nueva Alianza dio a conocer que según datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el estado existen alrededor de 194 mil personas con discapacidad las cuales en su mayoría sufren discriminación, ante ello el legislador presentará en el congreso del estado una iniciativa donde se le facilite a las personas con discapacidad realizar tramites.

¿En que consiste?

La iniciativa que se presentará la próxima semana consiste en crear un instituto donde se centraliza todo tipo de tramites para personas con discapacidad.

Cuando una persona quiere hacer un trámite se va como a cuatro dependencias y una se hecha la bolita a otra

Lo que representa trabajo extra para las personas, por lo que en el instituto se le facilitaría a las personas realizar los tramites en el mismo lugar para su mayor facilidad.

Foto: El Debate

Se pretende que todas las dependencias de tramites de gobierno, se puedan realizar en el instituto, es decir becas para jóvenes, rehabilitaciones y transportes entre otras.

Inclusión

El diputado del Panal recalco que esta propuesta no pretende que se les de una atención especial a las personas con discapacidad ya que el esta convencido de que se tiene que ser inclusión en la sociedad y tratarlos por igual. Si no que se les brinde una oportunidad en una plano de equidad, insistiendo en que no haya existencialismo, si no que se aborden temas de inclusión desde una perspectiva de derechos humanos.

Foto: El Debate

Por otra parte Arias López destaco que el gobierno debe ser un facilitador para todos los gremios tengas más actividad y oportunidades. Ante su iniciativa que se desglosó bajo un análisis derivado de la encuesta nacional sobre discriminación (Enadis), señaló que de las casi 194 mil personas con discapacidad, solo alrededor de 2 mil personas están trabajando bajo la falta de credibilidad de las personas.

En la congeladora

Con esta iniciativa sumaria un total de 16 orientadas a diversos temas de inclusión de personas; donde las 15 restantes, están en la congelado debido a la falta de apoyo , oportunidades y voluntad política de los legisladores ya que la mayoría del tiempo le dan importancia a otro tipo de temas.