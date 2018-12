68 drenajes caídos en Ahome podrían hacerse socavones

Los Mochis, Sinaloa.- En Ahome se han detectado, hasta el momento, 68 drenajes caídos los cuales corren riesgo de convertirse en socavones.

“La posibilidad de un accidente está latente hasta que logremos reponer los colectores y para eso necesitamos 128 millones de pesos con los que no contamos en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome”, reconoció el gerente de la paramunicipal, Luis Felipe Villegas Castañeda.

De los drenajes caídos identificados por el personal de Japama, 57 se ubican en Los Mochis y 11 más en la zona rural del municipio.

Villegas Castañeda aclaró que se trabaja un proyecto en el que se establece la reposición de los 68 drenajes colapsados, los cuales están enumerados por orden de prioridad.

“Algunos tramos están juntos, pero tienen diferente número porque todas las reparaciones se harán de pozo a pozo, ninguna reparación será parcial y se repararán según el número de prioridad, determinado por la necesidad del sector o peligro que representan”, aclaró.

Luis Felipe Villegas, gerente general de Japama. Foto: EL DEBATE

Más daño

Asimismo, dijo que faltan muchos colectores dañados por detectar y se espera que cuando baje el manto friático puedan encontrarse. Por lo pronto, dijo, el drenaje completo del municipio está obsoleto y representa peligro.

Los colectores ya cumplieron con su vida útil y más que estar reparándose, hace muchas administraciones debió iniciarse con la reposición de colectores, no esperarnos a que se caigan como está pasando.

A los 68 drenajes caídos se suma la necesidad del emisor que es el que lleva a la planta de tratamiento de aguas todo el drenaje sanitario de la ciudad y urge ser reparado

En referencia al deceso de un menor al caer a un socavón en el bulevar Zacatecas, el gerente general de Japama indicó que desde el momento de la tragedia no se ha dejado de trabajar e informar, incluso, enfatizó en que antes del suceso ya se había notificado a Protección Civil del riesgo.

“Estuvimos informando a Protección Civil que debían acordonar el área y que aún no están, pero estamos trabajando en ello. Tenemos la certeza de que en esta obra, el punto específico del accidente debió estar reparado desde hace un par de años, entonces se hará del conocimiento de los ciudadanos las especificaciones técnicas y la verdad del accidente y será la autoridad competente quien deslindará responsabilidades”, mencionó.

Drenajes colapsados en Los Mochis

De los 68 drenajes caídos en Ahome, 57 se ubican en la ciudad de Los Mochis y 11 en la zona rural. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) enumeró los colectores por orden de prioridad, los cuales se construirán de pozo en pozo, según el proyecto en que trabaja el personal de la paramunicipal.

Proceso legal

Autoridades municipales analizarán iniciar un proceso legal en contra de quien o quienes resulten responsables por el socavón que cobró la vida de un menor el pasado fin de semana en la colonia 72, declaró Manuel Guillermo Chapman Moreno.

El alcalde de Ahome reconoció el problema durante la realización de un evento la mañana de este martes, pero enfatizó que es necesario hacerse las investigaciones correspondientes en el tema, no solo porque no se atendió el drenaje caído, sino porque no se acordonó el área, aun cuando, subrayó, se dio aviso a la Coordinación de Protección Civil.

Sin embargo, indicó que para hablar del tema es fundamental hacerlo con responsabilidad, claridad técnica y jurídica.

“No podemos presentar información que no tenga sustento y fundamento legal. Hablar es muy fácil, levantar la voz quizá sea menos fácil, pero presentar una denuncia o demanda, hacerlo con la seriedad que exigen las leyes, exige tener los argumentos fundamentales e indispensables para llevar a la justicia a los responsables”, precisó.

(Con información de Lupita Gámez y María Jesús Estrada)

PARA ENTENDER...

Niño de 9 años cae en socavón y pierde la vida

La noche del pasado sábado, un menor de 9 años de edad cayó a un socavón ubicado en el camellón del bulevar Zacatecas.

Esta situación causó la preocupación e indignación tanto de las autoridades como de la ciudadanía, quienes han exigido trabajar en atender el tema, pues de acuerdo con las autoridades de Japama, son más de 60 puntos críticos los detectados.