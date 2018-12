Si puedo aportar algo a la sociedad, qué bien: Dulcina Parra

Los Mochis, Sinaloa.- Por primera vez, la revista Time dividió el reconocimiento anual a Persona del Año entre un grupo de periodistas cuya labor ha sido perseguida, en algunos casos, hasta la muerte.

Este reconocimiento destaca la vida y obra ya sea de una persona, grupo de personas o una idea que hayan tenido una mayor influencia en los eventos ocurridos a lo largo del año.

Como Persona del Año 2018, la publicación eligió a “Los Guardianes y la Guerra sobre la Verdad”, un grupo de periodistas entre los que destacan el saudí Jamal Khashoggi, quien fuera asesinado el pasado 2 de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul; María Ressa, la filipina directora del sitio de noticias Rappler, perseguida por el régimen del presidente Rodrigo Duterte; así como los periodistas birmanos Wa Lone y Kyaw Soe Oo, de la agencia Reuters, quienes se encuentran encarcelados por sus investigaciones; además del periódico Capital Gazette, de Annapolis (Maryland), cuya redacción sufrió un tiroteo en el que perdieron la vida cinco de sus trabajadores.

Pero destaca especialmente el hecho de que México se encuentre representado por una periodista local, reconocida tanto por su ardua labor como su forma tan peculiar de narrar la noticia, como si de una plática amena se tratara: Dulcina Parra.

Con unos orígenes humildes, la comunicadora “de la López para el mundo”, como ella misma se define, se mostró gratamente sorprendida al conocer la noticia del reconocimiento de la revista Time.

La periodista mochitense, Dulcina Parra. Foto: Armando Talavera/ EL DEBATE

En entrevista para EL DEBATE, señaló sentirse más comprometida con la sociedad y continuar con los pies sobre la tierra ante la magnitud de la distinción.

¿Qué representa para ti este reconocimiento?

Representa un compromiso para seguir ejerciendo la labor periodística con objetividad, con la verdad y, sobre todo, para ser un poco más comprometida con la sociedad. Me siento muy honrada por esta distinción; me compromete a seguir trabajando en lo que siempre me ha gustado hacer, que es la comunicación, lo que es el periodismo bajo la primicia de estar siempre con objetividad, ser un enlace entre la sociedad y las autoridades gubernamentales.

¿Qué se tomó en cuenta para incluirte en este reconocimiento?

Vino un grupo de periodistas muy celosos con la información. El reportero que me contactó me dijo que lo habían mandado directamente desde Nueva York a Los Mochis, a entrevistarme sobre mi profesión, y que no sabía de qué manera me habían elegido; lo que tenía conocimiento es que en México había dos mujeres más, en el sur, que estaban en la lista. Sólo me dijo que era la trayectoria periodística. Ese día que vino lo denominaron “Un día con Dulcina Parra”. No sabía la magnitud del reconocimiento. Precisamente hoy (ayer) me enteré de lo que se trataba; pensaba que era un trabajo periodístico de ellos.

¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir en el desarrollo de tu labor periodística?

Siempre me marcan las situaciones que tienen que ver con los niños; con las mujeres que son violadas, que son asesinadas, pero creo que lo más difícil que me tocó vivir fue en el 2009, cuando un trabajo periodístico que tenía que ver con nombres de un enfrentamiento de grupos delincuenciales me marcó al ser privada de la libertad por este grupo armado.

El caso de mi sobrino, que fue privado de la libertad por un grupo armado y hasta este momento no ha aparecido. Es parte de tu trabajo que te marca, y lamentablemente te pone también dentro de la lista de las víctimas y te saca también el lado humano, porque ya siente en carne propia, sientes en carne y hueso lo que es el dolor de una familia.

¿Estas situaciones han cambiado tu forma de dar la noticia?

Soy una persona que antes que nada respeta unos lineamientos; la información es poder, pero no somos heroínas. Yo soy como soy de entrona en cuanto a la cobertura, la narración, pero por supuesto que a veces me da miedo, por supuesto que tengo miedo que diga una palabra que sea la correcta, pero no para algunas personas que les incomode. Me amedrenta ver hombres armados, estar en el fuego cruzado; pero pues alguien tiene que hacer este trabajo.

¿Esto afectará tu estilo, el estilo de Dulcina Parra?

¿Tú crees que me va a afectar?, ni yo me la creía. Para mí, el mayor reconocimiento es esto. Cuando hago mi trabajo, yo no espero que me den un premio, que me reconozcan. Si yo puedo aportar algo a la sociedad por el bien común, pues qué bien, ese es el mayor reconocimiento.

EL PERFIL

Nombre: Dulcina Parra González

Fecha de nacimiento: 26 de agosto de 1975

Lugar: Los Mochis

Profesión: Periodista

Trayectoria: En 1991 ingresó a laborar al programa de radio la Gaceta del Aire, de ahí pasó a grupo OIR, posteriormente laboró 21 años en Grupo Chávez y hoy está en Promomedios.