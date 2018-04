Reprueban falta de apoyo para regular aguas residuales

Sinaloa.- La contaminación en los mares y los ríos de Sinaloa causada por descargas de aguas residuales de procedencia agrícola, acuícola e industrial es un problema que se trabaja desde el nivel de conciencia y no a través del ámbito legal, coincidieron acuicultores y productores agrícolas tras los señalamientos de investigadores y ambientalistas que destacaron la falta de regulación que existe hacia el sector en casos de daños ecológicos.

Aun cuando enfatizaron la labor que realizan de forma particular con programas como el Campo Limpio, estudios de contaminación y excluidores de fauna acuática, reprocharon que las autoridades estatales y federales no hagan su trabajo para implementar de manera coordinada el tratamiento a las aguas residuales, el apoyo con programas de implementación, así como estudios concretos de los daños ambientales.

Foto: AFP

Santos Quintero, representante del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa, indicó que, a pesar de que no hay reglas que les exija un acto preciso en cuestiones de descargas residuales, están preocupados por dañar lo menos posible, tanto que señaló que las 750 unidades de producción acuícola del estado fueron sometidas, por su cuenta, a un estudio situacional para determinar la dimensión de contaminación de cada espacio, mientras que la siguiente tarea es qué realizarán para revertir el problema.

El representante de Cesasin subrayó que es necesaria una coordinación para que cada quien asuma su responsabilidad y lograr revertir el daño: «La parte más difícil es quién va a obligar a las autoridades a cumplir con lo que les compete a ellos, porque ellos son quienes ejercen los recursos públicos que generamos nosotros y todas las actividades ecológicas en cada región, ese recurso que generamos con impuestos, con todo eso se debe manejar bien, estratégicamente a favor», explicó, al hacer referencia sobre la necesidad económica que requeriría poder tratar las aguas.

Recursos económicos

En ello coincidió Melchor Godoy Gaxiola, presidente electo de la Federación Estatal de Propietarios Rurales, quien destacó que para los productores agrícolas por sí solos sería muy costoso enfrentar una mandato que les pida tratar las aguas contaminadas: «Depende del volumen de aguas contaminadas que haya que derivar, con apoyos oficiales podría llevarse a cabo», estimó.

«No es tanto no descargar aguas, sino descargar aguas inocuas, que no contaminen porque los drenes, siempre, esa es su función, descargar aguas a los esteros o las bahías, pero descargar aguas cada vez más limpias», reafirmó.

Foto: AFP

Por su parte, Gustavo Rojo Plasencia, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, indicó que no cuentan con un estudio oficial que determine cómo y por qué tratar los desechos de aguas agrícolas. Agregó que actualmente dichas aguas se van a un dren y en algunas ocasiones se reutilizan en riego agrícola, «que no es lo más recomendable, pero se hace por la misma escasez del líquido», por tal motivo —dijo— que, de darse una norma que pida el tratamiento de las aguas, estarían en disposición de cumplirla, siempre y cuando se definan proyectos y costos: «Para ahorrarnos agua estaríamos dispuestos a hacerlo, no hay agua más cara que la que no hay», sostuvo.

Santos Quintero, de Cesasin, destacó que Sinaloa es el único estado que tiene excluidores de fauna acuática que permite rescatar los organismos vivos que son succionados a través de un sistema de bombeo de agua que llega a las granjas acuícolas, «entonces eso quiere decir que nos estamos poniendo las pilas, que estamos preocupados por el impacto que hacemos y estamos tratando de revertir lo más posible», indicó.

En relación con lo anterior, Melchor Godoy Gaxiola hizo hincapié en el programa Campo Limpio, que incluye un centro de acopio de envases de plaguicidas, lo que ha logrado que se minimice lo que era el abandono de los envases vacíos en los caminos, en los drenes y canales, que son aguas que finalmente van a dar al mar y los esteros. Indicó que habría que hacer todo un programa estructurado donde haya estudios oficiales para trabajar en conjunto: «Enfrentamos un trabajo más de conciencia, porque los productores sabemos que no debemos de contaminar».

La Federación Estatal de Propietarios Rurales está generando en el estado la primera Comisión de Inocuidad y Ecología, que tiene como finalidad la responsabilidad de divulgar esa materia con planteamiento de conciencia y de limpieza, no solo en los campos, sino también en las aguas, que es lo más vulnerable, así lo aseguró su presidente electo, Melchor Godoy Gaxiola.