Sinaloenses temen por los altos niveles de inseguridad

Culiacán, Sinaloa.- La inseguridad se hace presente en los tres diferentes sectores (centro, periferia y rural) para la ciudadanía de Culiacán y Ahome, pues el alto índice delictivo en la entidad es parte de la percepción entre las personas que participaron en una encuesta realizada por EL DEBATE.

Los habitantes de ambas ciudades coincidieron en que en su sector hay problemas con la seguridad, resaltando la zona centro y la periferia de Culiacán; así como la periferia y la zona rural de Ahome, pues quienes respondieron al ejercicio de participación consideraron estas las zonas más inseguras.

Robos de auto con o sin violencia, así como robo de casa habitación, a transeúntes y a negocios afectan a los habitantes de estos municipios.

Entre los miedos que se hicieron presentes a la hora de preguntar por otros delitos o hechos de violencia que generan inseguridad, las personas que participaron con esta casa editorial mencionaron los enfrentamientos entre grupos armados, los indigentes y los asesinatos.

Mientras que en otras ciudades del estado, autoridades del área de Seguridad, así como de la iniciativa privada, se manifiestan para que los delitos y el clima de inseguridad disminuyan para las y los sinaloenses.

Histórico

Ser ciudadano sinaloense durante el 2017 no fue fácil, pues la percepción de inseguridad incrementó, así como algunos delitos, colocando a la entidad como una de las más inseguras a nivel nacional, siendo los feminicidios, el robo de autos y los homicidios los delitos que más aportaron a la cifra nacional.

El robo de autos es un problema que llegó para quedarse. Desde los primeros meses del año pasado, el aumento de vehículos de motor puso una alarma sobre el estado de Sinaloa, según los reportes «Robo y recuperación de automóviles asegurados» que emite la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Esta asociación señaló que en enero del 2017 aumentó en 50 por ciento el robo de carros en el estado; en abril señalaron que el 80 por ciento de los carros robados en Sinaloa se concentraba en Culiacán, mismo mes en que dieron a conocer que también 80 por ciento de los automóviles asegurados que fueron robados se concentra en diez estados, entre ellos Sinaloa. El mes de mayo fue más crítico, pues la capital sinaloense se colocó como el municipio a nivel nacional en el que más robos de automóviles hay, destacando que hasta el 63 por ciento de estos robos ocurrió con violencia.

Los números rojos no quedan solamente en ese delito, pues los homicidios alcanzaron la cifra más alta en cinco años, después de que en 2012 se registraron 2 mil 250 homicidios en Sinaloa; mientras que durante el 2017 cerró con mil 568 asesinatos en territorio sinaloense, rompiendo con la racha de disminución de asesinatos en el estado por cinco años seguidos.

Los feminicidios se empezaron a visibilizar más también durante el año pasado; sin embargo, no fue por la disminución o la lucha contra la violencia hacia las mujeres, sino porque, a nivel nacional, Sinaloa se colocó en el primer lugar de las entidades con incidencia en este delito, con 85 casos de mujeres asesinadas.

Problemas de seguridad

El 54 por ciento de las personas de Culiacán que accedió a participar en la encuesta de este periódico dijo que en su sector tiene actualmente problemas de inseguridad. A esto también se suma el 52 por ciento de los ahomenses.

Poco más del 50 por ciento de los encuestados dice haber tenido problemas de seguridad en su sector, tanto de Los Mochis como en Culiacán, afirmando que ningún sector queda excluido de la incidencia delictiva.

En Culiacán, el sector rural es en el que menos porcentaje de personas que contestaron dicen sentir problemas en cuanto a seguridad, con 60 por ciento; mientras que, de este sector, el 40 por ciento ha percibido problemas con la seguridad en el sector rural.

En el centro y la periferia de Culiacán, el 62 y 63 por ciento, respectivamente, dice que ha habido problemas de seguridad.

En el municipio de Ahome es en la periferia y en el sector rural en donde más inseguridad percibe la ciudadanía, pues los porcentajes son de 56 y 52 por ciento, respectivamente. En el centro de la ciudad de Los Mochis la inseguridad no ha penetrado como en los otros espacios, mostrando una menor percepción, con 40 por ciento de las personas encuestadas que respondió que ha habido problemas de seguridad, contra el 60 por ciento que dijo que no.

Delitos

El robo a negocio con violencia, con 22 por ciento, y el robo a casa habitación sin violencia, con 20 por ciento, son los delitos que en Culiacán más sufre la ciudadanía.

En Ahome, las personas fueron claras al momento de exponer cuál es el delito que más enfrentan: el robo a casa habitación sin violencia fue señalado por la mayoría, con el 52 por ciento de las menciones; en segundo lugar se ubica el delito de robo a transeúnte sin violencia, con 10 por ciento de las menciones entre los encuestados.

Al dar la oportunidad a quienes participaron en la encuesta de EL DEBATE de destacar otros delitos de los cuales han sido víctimas o algún conocido ha sido víctima, en Culiacán, el 30 por ciento respondió que los enfrentamientos entre grupos armados, después quedaron en empate, con 26 por ciento, el robo de baterías de carro y los asesinatos.

En esta parte del ejercicio, las personas de Ahome respondieron que se sienten inseguras al estar cerca de personas muchas veces en situación de calle y que no saben en qué estado se encuentran (si están bajo la influencia del alcohol o las drogas) y que les puedan hacer daño.

El 60 por ciento de quienes participaron respondió vagos, como los conocen en Ahome.

Otro problema que también les genera sentirse inseguros es que se les obligue a vender droga, así como conocer sobre la venta de drogas en su sector, pues ambas respuestas tuvieron 20 y 20 por ciento de las menciones en cuanto a otros problemas que hacen que la ciudadanía no se sienta segura en su sector.

Organización vecinal

Durante el año pasado, en diversos lugares de Sinaloa y de México hubo una respuesta ciudadana ante la alta incidencia delictiva que afecta a diferentes colonias o sectores, incentivando la participación ciudadana y llamando la atención de las propias autoridades, locales y estatales, encargadas de la prevención de delitos y de la impartición de justicia.

Culiacán y Los Mochis fueron las primeras ciudades del estado en las que abiertamente los vecinos hicieron público su sentir, creando organizaciones para autoprotección e incluso colocando lonas visibles para el resto de la ciudadanía, en las que enviaban una advertencia a los delincuentes sobre que la sociedad organizada, de encontrarlo in fraganti, los entregaría a las autoridades correspondientes.

Quienes respondieron el ejercicio de participación ciudadana de EL DEBATE dijeron que por parte de la comunidad no se había hecho nada para frenar la delincuencia en su sector, con el 57 por ciento en Culiacán y el 76 por ciento en Ahome. Solamente el 6 por ciento de quienes respondieron en Culiacán dijo haber hecho peticiones en grupo; y el 8 por ciento aseveró que se formó un grupo de vecinos en alguna red social.

En Ahome, el 4 por ciento destacó que se han reunido, pero no han llegado a ningún acuerdo; solo el 2 por ciento ha hecho peticiones en grupo a las autoridades, resaltando que el cero por ciento se ha reunido y llegado a un acuerdo o ha formado grupos de organización por medio de las redes sociales.

En lo que respecta a quienes han sido víctimas de los delincuentes, el 23 por ciento de los culiacanenses participantes y el 17 por ciento de los ahomenses destacaron que sí han denunciado ante las autoridades lo que les sucedió.

Situación en el norte del estado

Delitos que tienen que ver con las cuestiones patrimoniales, como el robo a casa habitación, el despojo de vehículos y el robo común, se han disparado en el municipio de Guasave.

Así como los delitos sexuales y familiares, declaró Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, quien también señaló que ha habido un relajamiento de la autoridad, que no ha hecho el trabajo preventivo que corresponde: "Estamos viviendo un Gobierno del Estado desparpajado. Por un lado, poniéndole mucha atención a los asuntos de tipo político, a los asuntos de cuestiones materiales; pero estamos abandonando lo que realmente tiene que atenderse con mucha urgencia, que es el asunto de la seguridad pública. Vimos un cambio de secretario de Seguridad Pública, pero, pues ha servido para tres cosas... Y se supone que el secretario de Seguridad Pública es el encargado de coordinar a las direcciones municipales de la Policía, y no ha sucedido tal cosa. Entonces, el gobernador anda inaugurando obras materiales, reuniendo grupos políticos y tratando de ir a ver más lo político y lo material que la obra humana y la cuestión de la seguridad pública, con ese desparpajo de cambios que ha habido en el gobierno que no nos sirve de nada a nosotros", enfatizó.

Beltrán Verduzco aseguró que a la ciudadanía le sirve que haya acciones contundentes, estrategias verdaderas y sobre todo una coordinación bien precisa entre las distintas fuerzas del orden, pero de manera especial en las que les corresponde aquí para inhibir los delitos del orden común, que son los que se han disparado en los municipios por ese relajamiento.

Finalizó diciendo que, ahorita, ni el gobernador ni los presidentes municipales tienen pretextos para decir que están pegando mucho los delitos del orden federal y que la federación no hace la parte que le corresponde, pues aquí, en los delitos del orden común, le corresponde únicamente a la autoridad local.

Los tres principales delitos que se han cometido en Guasave del mes de enero a julio de este año tienen que ver principalmente con violencia intrafamiliar; en segundo lugar las lesiones; y en tercer lugar el robo a comercio, expresó César Sánchez.

El presidente de la Canaco mencionó que, de acuerdo con estadísticas de las propias autoridades, sí ha bajado el índice de robos en comparación con los que ocurrieron el año pasado, entre ellos los de alto impacto: "Los delitos de alto impacto han bajado, y sobre todo para el comercio eso es muy benéfico, ya que la seguridad es fundamental para que las inversiones se den en la ciudad y en la región", expuso.

Luis Antonio López Quiñónez, presidente de Canacintra Guasave, considera que en el municipio no son comunes los delitos graves, pero entre los más recurrentes están los robos a casa habitación, a comercio y el hurto de motocicletas: "En ese sentido, hay que diferenciar cuáles son los delitos graves y cuáles son los más recurrentes. Hablar de los graves es al registrarse pérdidas humanas, y aquí los que más se dan es el robo en domicilios, después de ahí continúa el robo a comercios, prácticamente es el que más se ve. Afortunadamente, aquí en Guasave no surgen de manera constante delitos graves. Sí es recurrente el robo de motocicletas, pero son acciones menores de la delincuencia", concluyó López Quiñónez.

Comerciantes en Salvador Alvarado

Respecto al tema de seguridad en los comercios locales en Salvador Alvarado, la lideresa de las mujeres empresarias de la Canaco, Ana Yanci Rubio, señaló que hay una comunicación constante con las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal de su municipio, así como entre los mismos empresarios, pues buscan a toda costa evitar ser víctimas de la delincuencia.

La también empresaria comentó que las autoridades se han puesto a la orden, aunque no en un programa o plan formal, pero de alguna manera eso los hace sentir protegidos, pues se trata de la seguridad de sus negocios, y para ello comenta que los policías en bicicleta han sido de gran apoyo: "Específicamente, ya tienen años que implementaron los policías en bicicleta para cuidar precisamente aquí en el centro porque es más fácil que llegue una bicicleta rápido a un local a que una patrulla busque el sentido de la calle, llegue y vea como meterse, y pues en realidad para nosotros sí ha sido benéfico porque, en lo personal, aquí sí han pasado detalles, y rápido llegan".

Manifiesta que, afortunadamente, en su experiencia, se ha tratado de robo hormiga, y dicha situación ha sido difícil de combatir, aun con cámaras, por lo que señala que quienes cuentan con dicho sistema de vigilancia en sus establecimientos, cuando sucede un caso así, se pasan las fotos y las grabaciones «para advertirnos entre nosotros de quién cuidarnos, aunque sabemos que no es una sola persona, normalmente son varias, pero es lo que está en nuestras manos. Lo que nos damos cuenta que pasó, rápido lo comunicamos para estar alertas».

En cuanto a la DSPyTM, aseguró que siempre se han puesto a disposición del comerciante, pero lo que más han requerido, por lo comentado anteriormente, son los policías en bicicleta, quienes siempre están al pendiente de los comercios del sector centro y se ponen a la orden, aunque no haya pasado nada, incluso han mantenido una comunicación directa con el gremio vía teléfono celular: "Siempre llegan de vez en cuando porque a veces es más rápido y de alguna manera sí nos sentimos protegidos, pero sí faltan más porque son muy pocos".

En cuanto a las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad, Ana Yanci Rubio expresa que sí es una buena herramienta, pues con estas los delincuentes se detienen un poco, ya que esas grabaciones son pruebas contundentes ante un delito: "Como representante de las mujeres empresarias, que sigamos fortaleciéndonos, echándonos la mano para advertirnos, que estemos en comunicación constante y que no dudemos también de pedir el apoyo que se necesite a la Policía Municipal", manifestó.

Operativos en el puerto

Actualmente, en todo el municipio de Mazatlán se instrumentan operativos para bajar la incidencia delictiva, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del puerto.

Entre ellos se encuentran los retenes para conductores del servicio público (camiones urbanos y taxis), comerciantes y repartidores de mercancía o productos de consumo, y para ello motociclistas patrullan centros comerciales, en especial zonas bancarias, para inhibir asaltos a cuentahabientes.

"En materia de seguridad, nuestro compromiso es sostener los bajos niveles de incidencia delictiva, fortalecer los cuerpos policiales, dotarlos de mayor equipamiento, respaldarlos en todo e incentivarlos por su buen trabajo, como ya se ha hecho. Todo esto lo hacemos por la seguridad de las familias mazatlecas. Hacemos nuestro máximo esfuerzo", expresó el director operativo de la SSPM, José Ramón Bello Herrera.

Además, en la zona turística se encuentra el operativo de seguridad nocturna en bares y centros de diversión nocturna, en los que los ciudadanos demandan mayor patrullaje.