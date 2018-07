Con la mínima mayoría, los alcaldes legitiman triunfo

Sinaloa.- A excepción de los alcaldes electos en Rosario y San Ignacio, que ganaron con casi el 55 por ciento de los votos, el resto de los futuros presidentes municipales en Sinaloa alcanzaron su triunfo con el respaldo de una mayoría mínima, aunque suficiente para, de paso, quedarse con la mayoría en los cabildos.

En un análisis de los resultados preliminares de la elección de ayuntamientos, cuya base de datos está disponible en la página del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), se advierte que a pesar de una participación ligeramente superior al 60 por ciento a nivel estado, el porcentaje promedio con que triunfaron los alcaldes electos oscila entre el 40 y el 49 por ciento del total de votos por municipio.

Solo Nubia Ramos Carvajal, en El Fuerte; Ángel Geovani Escobar Manjarrez, en Elota; y Carlo Mario Ortiz Sánchez, en Salvador Alvarado, se alzaron victoriosos con un porcentaje menor al 40 por ciento de la votación total. La fortense triunfó con el 36.34 por ciento de los sufragios (16 mil 693); Carlo Mario alcanzó el 39.30 por ciento, y Escobar Manjarrez se reeligió con el 39.04 por ciento, equivalente a 7 mil 647 votos.

Contrario a estos tres políticos, el panista Manuel Antonio Pineda, en El Rosario, y el abanderado del Partido Verde en San Ignacio, Iván Ernesto Báez Martínez, lograron el respaldo de más de la mitad de los votantes, pues el primero obtuvo el 54.54 por ciento de los votos (7 mil 964), y Báez Martínez sumó el 54.45 por ciento (5 mil 246).

La legitimidad del triunfo

Octaviano Moya Delgado, presidente del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa A.C., recordó que uno de los aspectos vinculados directamente a la elección es la legitimidad con la que se asume la facultad y el poder de gobernar, y «evidentemente una mayoría en los votos fortalece esta legitimidad para que pueda gobernar».

Roberto Soltero Acuña, también analista político, reconoce que el hecho de que los presidentes municipales electos hayan ganado con la mínima mayoría no es un obstáculo.

Sin embargo, advierte que habrá que ver cómo se legitiman en los hechos con sus planes de gobierno y su plan de desarrollo municipal que, por ley, están obligados a hacer.

Soltero Acuña recordó que la oposición para los alcaldes electos prácticamente no existe, pues sostiene que por un lado la oposición clásica de Acción Nacional se pulverizó, mientras que la del PAS, quien ha gobernado algunos municipios, fue efímera.

«Tendrán la mayoría y, si no logran los consensos, se irán por votación, como lo ha hecho el PRI prácticamente a pesar de la representación política de otros partidos», indicó Roberto Soltero.

Respaldo suficiente

En Ahome, Guasave, Sinaloa, Culiacán, Navolato y Mazatlán —que junto con El Fuerte y Salvador Alvarado poseen los listados nominales más numerosos— los porcentajes de votación con que lograron los triunfos los hoy alcaldes electos superaron el 40 por ciento de la votación total municipal.

En Mazatlán, Luis Guillermo «Químico» Benítez cosechó 81 mil 668 votos, que equivale a que cuatro de cada 10 de los votos emitidos fueron para él en este municipio; mientras que en Culiacán, el también morenista Jesús Estrada Ferreiro consiguió 171 mil 096 sufragios, cifra que, a pesar de ser muy superior a los poco más de 116 mil obtenidos por Jesús Valdés en 2016, representan casi el 44 por ciento del total de la votación, pues la participación fue más copiosa que hace dos años.

Quienes lograron captar ligeramente el 45 por ciento de los votos son Guillermo Chapman, también de Morena, en Ahome, con 89 mil 512 votos; además de Aurelia Leal, también morenista, con 59 mil 808 votos en Guasave, y la priista María Beatriz León Rubio, en Sinaloa, quien ganó con 16 mil 719 votos. En el caso de Navolato, Eliazar Gutiérrez, de Morena, logró 26 mil 450 votos (42.50 por ciento).

Hace un año, tras la elección en el Estado de México, en donde el priista Alfredo del Mazo ganó con el 33.6 por ciento de los votos, el analista Leo Zuckermann escribió en su columna «Juegos de Poder»: «En teoría, la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. En la práctica, en México tenemos una democracia que produce gobiernos de minorías que enojan a las mayorías. Un sistema agotado, inestable, que requiere de dos reformas urgentes».

Incluso habló de la necesidad de establecer una segunda vuelta —como primera reforma— con voto obligatorio —segunda reforma— con lo que, desde su óptica, se podrían cambiar las reglas para producir gobiernos de mayorías y evitar la compra de votos, pues aseguró que a menor participación ciudadana es más fácil «adquirir sufragios a cambio de despensas» y cambiar tendencias electorales.

Impacto en cabildos

El politólogo y académico de la UAS, Moya Delgado, precisó que el resultado electoral para efectos de representación, en el caso de ayuntamientos no es importante, pues añadió que basta con que un partido político o candidato gane con un voto al otro para obtener el 65 por ciento del cabildo, mientras que quien pierda estará confinado a la distribución de las regidurías de minoría, lo que al final lo llevará a la subrepresentación.

Moya Delgado señaló que el resultado puede estar o no vinculado a la gobernabilidad, pues explica que esto tiene que ver más con la madurez de los competidores para reconocer el triunfo o la derrota y seguir representando el interés de sus seguidores.

Recordó que en estados como Nayarit no hay un sistema de listas en la elección de alcaldes, los regidores compiten en demarcaciones territoriales electorales contra otros que también desean ser regidor, y se han dado casos de alcaldes que no tienen un solo regidor de su partido y aún así no ha habido problemas fuertes, los municipios son gobernables, pero entra en juego la capacidad de los alcaldes para consensuar y llegar a acuerdos con representantes de la sociedad, indicó.