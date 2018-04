Panistas que impugnaron lista de «pluris» esperan fallo a favor

Sinaloa.-Las inconformidades han aflorado entre la militancia del Partido Acción Nacional por la designación de candidatos plurinominales, pues consideran que el dirigente estatal, Sebastián Zamudio, está siguiendo intereses de algunos panistas, como lo son Higuera, Felton, Villalobos y Rojo.

La inconformidad es tal que, en este momento, la lista plurinominal del partido albiazul ha sido impugnada por militancia y esperan que el fallo sea a su favor y se haga de nuevo una lista que, según los demandantes, represente a la militancia panista y no a ciertos grupos dentro del partido.

El jueves a la medianoche, el partido registró en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a sus candidatos a diputados plurinominales, aprovechando al máximo el plazo de ley que tenían para registrar estas candidaturas.

Sadol Osorio Porras dijo a EL DEBATE que considera que esta decisión de personas en las listas «pluris» ocasionarán que la militancia de Acción Nacional no participe en acciones como cuidar casillas o ser representantes generales por no haber sido tomados en cuenta.

«Es lamentable que no tuvimos una dirigencia con un rumbo fijo, que supiera bien, que escuchara a la gente y que tomara acciones», declaró.

PAN, secuestrado

Sadol Osorio Porras, quien estaba considerado para competir como diputado por el Distrito 16 local, al no ver en el partido que se representaba a toda la militancia, incluso renunció el día jueves al PAN, pues considera «una grosería a la militancia» las listas «pluris» que se dieron a conocer por el PAN, dijo: «Siento que el partido ahorita está secuestrado por este grupo de personas que le van a hacer mucho daño y le están haciendo daño al partido», indicó. Entre estas personas destaca a Jorge Villalobos, Carlos Felton, Adolfo Rojo y Sebastián Zamudio, de quien, además, considera que es un «títere» y que permite que sean otros quienes tomen las decisiones del partido, dijo a este medio.

Para Osorio Porras, las personas que encabezan las listas no representan a la gente del PAN, incluso destacó que Villalobos tiene señalamientos de «moches» y acciones que no considera adecuadas como para representar la identidad del partido albiazul: «La militancia se encuentra molesta, se encuentra agraviada porque quedaron en los primeros lugares y no se van a sentir representados por ninguno de estos personajes, y yo siento que cuando la militancia no se siente bien representada y no es tomada en cuenta, simple y sencillamente no va a participar», consideró.

Impugnaciones

Isaías Guzmán, militante panista del municipio de Escuinapa, manifestó a ELDEBATE que el proceso en general de designaciones tuvo irregularidades, como no tomar en cuenta lo que se vio en la Comisión Permanente Estatal: «La Comisión Permanente Estatal aprobó ciertas candidaturas, y la lista de designación salió completamente diferente», destacó el panista. También expuso que hace alrededor de un mes que salió la primera lista y se sometió a votación, y aquella ocasión fue rechazada, pues no llevaba la votación necesaria y por eso fue invalidada.

La siguiente lista sí se aprobó, detalló, «pero la sorpresa fue que la lista que mandaron el día de ayer no fue la que aprobamos, sino que fue la primera, la que no habíamos aprobado, eso fue lo que pasó», explicó Guzmán.

PAN, excluyente

El regidor panista en el cabildo de Culiacán, Miguel Díaz, dice en lo particular no sentirse contento con la lista que salió de «pluris», pero espera agotar las instancias para que pueda ser cambiada a favor de la militancia. Informó que esta impugnación deberá resolverse en un plazo de cuatro días: «La verdad, es una desgracia que no se le tome en cuenta a liderazgos locales, que no sea una lista incluyente. Se ve una lista que, de cierto modo, salió por parte de los grupos que se encuentran o cerca del CEN o cerca del Comité Directivo Estatal, no se tomó en cuenta el Comité Directivo Municipal», reiteró el regidor.

También comentó que habría que preguntar a otros compañeros de partido, como a Adolfo Rojo Beltrán, qué opina de las regidurías de las candidaturas a regidores de mayoría plurinominal de Culiacán, así como las candidaturas de «pluris», ya que hay un descontento de varias personas al interior del partido, que esperan que se revise.

Este medio buscó la versión de otros panistas, como Roberto Cruz, diputado local del PAN, quien aspiraba a una diputación y senaduría federal; sin embargo, no fue posible contactarlo, como tampoco a Catalina Frank, una de las militantes dentro del proceso de impugnación de las listas, y Adolfo Beltrán.