Del PRI, los candidatos más seguidos en Facebook

Sinaloa.- El efecto mediático tras la acción de un político se logra hoy en día casi de manera inmediata gracias a las redes sociales. Facebook en particular es uno de los principales puentes construidos entre los votantes y los aspirantes de gobierno, al contar con 83 millones de usuarios en México, a decir del estudio «La tecnología en México en 2018», elaborado por Hootsuite.

De acuerdo con un análisis realizado por esta casa editorial, del 1 al 27 de abril, los presidentes municipales con licencia por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, de Mazatlán, Culiacán, Ahome, Guasave y Salvador Alvarado, que optaron por la reelección para esta contienda política, son también los más seguidos en la red social, en comparación con sus próximos adversarios.

Imagen especial/EL DEBATE

El candidato de Mazatlán por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza, Fernando Pucheta, es quien mantiene el mayor número de seguidores en el estado, con más de 327 mil y más de 309 mil me gusta (likes).

El priista tiene además el mayor número de reproducciones en video, con 160 mil visualizaciones, siendo este su video más visto en el periodo analizado. Su adversario, de la coalición PAN, PAS, PRD y Movimiento Ciudadano, Alejandro Higuera, tiene, por su parte, hasta el corte del análisis, 13 mil 484 seguidores y 13 mil 636 me gusta. Registra, a la fecha del análisis, 23 videos, de los cuales 18 son transmisiones en vivo. En estos últimos, el candidato comparte conferencias de prensa, saludos ciudadanos y eventos de Héctor Melesio Cuen Ojeda, aspirante al Senado por la misma coalición.

Imagen especial/EL DEBATE

Los más seguidos en la red

Jesús Valdés, quien busca la reelección por la capital del estado, tiene la foto con más likes de los candidatos aquí analizados, sumando en total 790, hasta la fecha del análisis, en la cual invita a los culiacanenses a su registro como candidato.

Robespierre Lizárraga Otero, que también busca la alcaldía de Culiacán por la coalición PAN, PAS, PRD y MC, mantiene en su página oficial 26 mil 547 seguidores y 26 mil 711 likes. Robespierre ha realizado 38 publicaciones generales, de acuerdo con el análisis. Lo que más le ha funcionado han sido las fotografías en situaciones cotidianas, como la familia, eventos populares y la compañía de Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Imagen especial/EL DEBATE

Competencia

En Ahome, Álvaro Ruelas, representante del PRI, PVEM y Nueva Alianza, que busca la alcaldía por la reelección, registra 56 mil 919 seguidores y 56 mil 687 me gusta. Su video más visto tiene 31 mil reproducciones hasta el corte del presente análisis, en el cual comparte una entrevista al lado de su hija para un trabajo escolar.

Miguel Ángel Camacho, aspirante del PAN, PAS, PRD y MC que aspira a ser alcalde de Ahome, registra 14 mil 230 seguidores y 14 mil 395 me gusta. Lo anterior le representan 42 mil seguidores y me gusta menos que su contrincante Álvaro Ruelas. Con página oficial, Miguel Ángel Camacho registra 81 fotografías y 20 publicaciones generales, en las que sus videos muestran mayor número de me gusta y compartidos.

Imagen especial/EL DEBATE

Diana Armenta, la candidata que busca ser reelecta por Guasave, de la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza, mantiene 34 mil visualizaciones en su video más popular hasta el cierre del análisis, en el cual aparece junto a José Antonio Meade saludando a sus electores. Es la candidata mujer de los cinco municipios analizados que tiene más seguidores. En general ha realizado 54 publicaciones.

Representando a la coalición PAN, PAS, PRD y MC, Jesús Antonio López Rodríguez, que también va por la alcaldía de Guasave, registra 11 mil 144 me gusta y 11 mil 002 seguidores al corte del análisis de esta casa editorial. Su video más visto mantiene 5 mil 800 reproducciones. En él muestra su registro oficial como candidato, acompañado de sus simpatizantes. 28 mil 200 visualizaciones menos que su adversaria, Diana Armenta.

En Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz es el candidato de la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza con menos likes y seguidores en la red social de Facebook, en comparación con los otros municipios aquí analizados. Es de tomar en cuenta que este municipio mantiene una población de 81 mil 109 habitantes, de acuerdo con el Inegi, hasta el 2015.

Perfiles personales

Con la coalición de Morena, PT y Encuentro Social, el candidato de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, la candidata de Guasave, Aurelia Leal, y Mayté Figueroa, rumbo a la alcaldía de Salvador Alvarado, mantienen su perfil de Facebook como personal, por lo que solo amigos y personas aceptadas previamente pueden acceder a las publicaciones de los mismos, como fotografías, videos y transmisiones en vivo. Solo los candidatos Estrada Ferreiro, por Culiacán, se encuentra con página oficial de figura pública y mantiene 3 mil 607 seguidores y 3 mil 612 likes; así como Manuel Guillermo Chapman Moreno, candidato por la alcaldía de Ahome, que registra 924 seguidores y 899 me gusta en su página oficial.

Imagen especial/EL DEBATE

Candidatos independientes

Partido Independiente de Sinaloa

Los candidatos representantes del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS) mantienen sus perfiles personales al cierre de este análisis. Carlos Arturo García, por Culiacán, ha publicado 60 fotografías de libre acceso; Martín Lugo, candidato por Guasave, registra doce fotografías publicadas del 1 al 27 de abril en su perfil, que es personal; y Francisco Javier Cervantes López, que busca la alcaldía de Mazatlán, mantiene su perfil personal y registra 22 fotografías de libre acceso. Daniel Humberto Ibarra Bojórquez, por Ahome, y Juana López Iribe, por Salvador Alvarado, no aparecen en la red social con cuenta personal o página oficial.