Doña Santitos vive en extrema pobreza

Elota, Sinaloa.- En el caserío donde se ubica su terreno, en el Ejido Ceuta en el municipio de Elota, Sinaloa, todos la conocen como ‘Doña Santitos’. Su nombre es María Santos Rodríguez Quintero, pero pocos lo saben.

La mujer de 74 años vive en un terreno propio, aunque la armazón que compone su casa, hecha de madera podrida, cartones, plásticos y láminas rotas, no le garantiza un refugio del frío, del calor, mucho menos de la lluvia.

Lee también: En solo dos meses, 295 familias han sido desplazadas

‘Doña Santitos’ no tiene muebles. Adentro de la casa hay un refrigerador pequeño, que no se conecta a la energía eléctrica, porque tampoco cuenta con el servicio de luz. A veces con un cable que le pasan consigue poner un abanico de pedestal “que da toques”, para las sofocantes noches.

Tampoco se acuesta en un colchón, pues el que tenía se le pudrió a causa de las lluvias. Duerme en el suelo, arriba de unas tablas, las cuales recubre con una colchoneta que le dio el DIF del municipio, pero por las incomodidades no descansa. El baño, es una letrina, armado con plásticos, madera y cobijas viejas.

‘Doña Santitos’ cocina con leña. No tiene alacena y tampoco no la necesita, pues con los 800 pesos de apoyo federal que recibe cada dos meses, no le alcanza para tener alimentos que almacenar. Por tener ese apoyo federal, no le pueden dar despensas otras dependencias, aunque a veces le otorgan algún apoyo, al ver su situación.

En la casa vive con uno de sus cinco hijos, el cual tiene 38 años pero padece de sus facultades mentales. Así lo cuenta otra de las hijas de ‘Doña Santitos’, María. Ella misma afirma que no puede ayudarla, porque tiene dos hijos con discapacidad a los cuales tiene que sacar adelante.

Lee también: En Sinaloa quedarán prohibidas las cirugías estéticas sin permiso de SS

María afirma que su madre está sana. No tiene diabetes, hipertensión, ninguna enfermedad crónica.

“Mi mamá solo quiere comer”, dice, esperando que alguna autoridad o gente de buen corazón vea la forma de ayudarla.

‘Doña Santitos’ no se quiere salir de su terreno. Allí tiene un árbol de mango y un limón, que los cuida mucho, junto a una gallina, que es la última que le queda, de varias que tenía. El resto de los animales, dice María, los mismos vecinos se los fueron robando.

Uno de los hijos de 'Doña Santitos' fue asesinado hace un par de años, en la sierra. Otro más está desaparecido. Por lo que prácticamente no tiene quien la ayude. María, su hija, dejó su número por si hay personas que deseen ayudar a su madre pueden comunicarse al celular 6677-511507.

Aunque dice, en el largo plazo espera que alguna autoridad la apoye con vivienda y recursos para su manutención. Si van al Ejido Ceuta, que pregunten por ‘Doña Santitos’, porque de María Santos Rodríguez Quintero van a decir que allí no la conocen.