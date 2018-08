Emprendedores son cada vez más jóvenes en Sinaloa

Sinaloa.- Personas entre 18 y 35 años son las que más emprenden en Sinaloa, la mayoría concentradas en Culiacán. Los rubros en los que más se interesan son, en primer lugar, el comercio; seguido de los servicios y las manufacturas. En cuanto al género, actualmente hay un porcentaje muy parejo, aunque ha habido un repunte de la participación de mujeres. Sin embargo, hay un punto porcentual de diferencia a favor de los hombres que deciden establecer un negocio, explicó Wendy Paola Hernández Fierro.

La directora de Sinaloa Emprende comentó a este medio que en los últimos cinco años el perfil de los emprendedores ha cambiado. Anteriormente era de 36 a 38 años, en su mayoría casados, después de tres a cuatro empleos fallidos. «Ahora ya bajó la edad, de 28 a 35 años es el rango promedio, pero más fuerte es entre los 18 y 31 años, en su mayoría hombres, pero con un punto porcentual de diferencia con respecto a las mujeres», indicó la funcionaria estatal.

La razón de esta mutación es porque «el gobierno federal está sacando créditos a jóvenes con tasas preferenciales. También porque ahora ya se informan más sobre las convocatorias. El internet y las redes sociales han ayudado mucho porque ahí hay muchas ideas de negocios que los motivan a emprender a una edad más joven», comentó Hernández Fierro.

Rafael Rodríguez, delegado de la Secretaría de Economía, comentó que actualmente los financiamientos son más accecibles, «lo cual es muy importante porque son chavos incluso de universidad que están teniendo la posibilidad de tener un financiamiento. Anteriormente no lo tenían, no había manera de que a un joven con una idea de negocio tuviera acceso a crédito».

Indicó que en lo que va de este año se han otorgado mil 521 millones 526 mil 007 pesos destinados a los jóvenes, representando el 37 por ciento del Sistema Nacional de Garantías.

Respecto al apoyo financiero, la titular de Sinaloa Emprende aseguró que «el año pasado cerramos en segundo lugar como el estado que más recursos había bajado por medio de Crédito Joven, dirigido a personas de 18 a 35 años de edad. Es un subsidio federal y es del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

Cerramos el año pasado siendo el estado más emprendedor de toda la República, con 4 mil 440 personas que recibieron un apoyo».

Otra de las características de los emprendedores es que invierten para establecer gimnasios, venta de comida (sushis, alitas o hamburguesas), servicios de cómputo y bebidas (cerveza artesanal y cafés). Sobre este aspecto, la funcionaria explicó que la zona donde más se emprende es Culiacán, con 242 casos en lo que va del año; le sigue Ahome, con 158; Guasave es tercero, con 112; y Mazatlán es cuarto, con 39. Sumando un total de 542 casos en los primeros seis meses de este año, generando mil 409 empleos. El año pasado la capital sinaloense también fue donde más proyectos se abrieron, con 418 casos de más de mil que hubo en la entidad.

Perfil y temporada de los negocios

Sobre la vocación de los pequeños negocios, la directora estatal de Sinaloa Emprende explicó que gran parte de las personas deciden emprender con el propósito de autoemplearse. Al respecto, Miguel Ángel Manjarrez, titular de Canacintra Culiacán, señaló que, efectivamente, «ha surgido un interés de los jóvenes para trabajar de manera independiente, no depender de un salario como empleado y buscan ser su propio patrón».

A pesar de que existe la visión de crecimiento y de capacitarse para expandir, según el Inegi, el promedio de vida de un pequeño negocio en la entidad es de 6.9 años. Sobre tal situación, Wendy Paola Hernández comentó que «mueren porque hay un interés diferente por parte del emprendedor, hay personas que vienen y quieren emprender solamente para pedir un apoyo. Les llega el apoyo y no lo saben utilizar. Se les pregunta quién quiere apoyos, todos se postulan. Cuando se les pregunta cuánto necesitan, responden que lo que haya o lo que les den. Entonces el emprendedor se encharca en créditos mayores, y en ocasiones no pueden pagar. Ahí se pierden muchos proyectos. Otro de los factores es que emplean a la familia, y eso genera problemas porque no le quieren descontar porque es el primo, por evitar problemas con el pariente porque le llamas la atención, o se siente con beneficios por ser pariente, y ahí se perden recursos, tiempo y eficiencia, que a su vez generan los problemas en el negocio», añadió la funcionaria.

Sin embargo, aseguró que, al menos en cuanto a Sinaloa Emprende, el año pasado se generaron más de mil casos de éxito, «y aunque el periodo de supervivencia es de cinco a seis años, nosotros solamente tenemos treinta casos que han cerrado en Sinaloa porque le damos un seguimiento trimestral al negocio durante dos años», informó.

«Los negocios mueren por una mala administración, mala cultura en cómo llevar un negocio, y cuando empleamos a personas que no cumplen con el perfil», indicó Wendy Paola.

Cuestionada sobre las épocas idóneas de emprender, indicó que cualquier día se puede emprender, pero hay periodos en que se disparan los proyectos. Por ejemplo, «en enero todo mundo quiere emprender; febrero y marzo baja un poco, de acuerdo con qué tan cerca esté la Semana Santa».

Dijo que en esa época del año las vacaciones son prioridad entre la sociedad para retomar el espíritu emprendedor en mayo. Baja en verano y vuelve a subir en septiembre, octubre y noviembre. En el último mes del año nuevamente hay una tendencia a la baja «porque la gente anda “enfiestada”. También tienen mucho que ver en las convocatorias. No influyen los ciclos económicos. Si fuera importante, tendríamos muchos años que no emprenderíamos», señaló.