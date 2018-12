"Los empresarios buscamos gente proactiva, no reactiva"

Los Mochis, Sinaloa.- Los empresarios están buscando gente proactiva y no reactiva, manifestó Alejandro Kasuga Sakai.

El máster en administración expuso que en las empresas se necesita que todos los empleados, desde el de intendencia hasta el guardia de seguridad, propongan y contribuyan con ideas de mejora continua para que se pueda lograr mayor productividad y que estos se sientan a gusto en sus trabajos.

Más que nada, se necesita esta apertura de los líderes a que entiendan que todos los seres humanos somos creativos. Es darle voz y voto a los empleados de todos los niveles para que se sientan a gusto dentro de la empresa, dijo.

Alejandro Kasuga Sakai, nacido en el Distrito Federal, por sus raíces y cultura japonesa, trabajó por más de diez años en altos niveles de importantes empresas en Japón, como Yakult Honsha LTD y Deloitte Consulting. Cuando regresó a México asumió el cargo de director general de Yakult de Puebla, en donde desarrolló un modelo de mejora continua llamado Ki Wo Tsukau, que significa “ocupar la energía para preocuparte por los demás”, que consiste en una metodología para gestionar la mejora continua en procesos de cualquier tipo. Ganó el Premio Nacional de Calidad 2007 e Iberoamericano de la Calidad en el 2009.

Este método se ha impartido en más de cien empresas a nivel internacional en países como México, EUA, Canadá, Japón, entre otros.

Conferencia

Alejandro Kasuga dio ayer una conferencia para dar a conocer su método en la Universidad Intercultural de Sinaloa (UAIS), unidad Los Mochis, con quien también firmó un convenio de colaboración para llevar a cabo este modelo de mejora continua en los alumnos.

“Esta plática la he dado en más de quince países y en tres congresos mundiales de ISO 9001, China, Rusia y Portugal”, dijo.

Agregó que el método ha funcionado tan bien que se está implementando en las universidades. “Esto ha impactado tanto que ahorita lo estamos dando como clase. Hemos firmado un convenio con la UAIS en el cual vamos a empezar esto como clase a los estudiantes desde marzo”.

Expresó que la idea es que los alumnos antes de hacer sus prácticas o estadías profesionales tomen el curso para que den ideas de mejora continua y puedan evidenciar que son personas proactivas.

“Tengo alianzas en Sinaloa con el TEC de Monterrey en Culiacán, y muchísimas universidades, pero aquí en Los Mochis es la única universidad donde vamos a empezar a dar estos cursos, tanto a estudiantes como a empresarios”.

Mencionó que la productividad de una empresa al usar este método crece muchísimo porque los empleados se sienten como parte de la organización y no solo como un número más en la nómina.

EL PERFIL

Nombre: Alejandro Kasuga Sakai

Lugar de nacimiento: Distrito Federal

Estudios: licenciatura en Administración de Empresas en University of California Berkeley (EUA), especialidad en estrategia corporativa internacional en Hitotsubashi University en Tokio, Japón, y una maestría en administración de empresas en The American Graduate School of International Management, EUA y en alta dirección de empresas (Ipade, México).