La comuna escritura plazas y mercados públicos

Escuinapa.- Por décadas espacios públicos propiedad del municipio permanecieron sin una certeza jurídica, después de varios meses de trabajo personal del área de síndico procurador lograron escriturar espacios de suma importancia como lo son: Palacio Municipal, el mercado Miguel Hidalgo, Casa de la Cultura y la plazuela Ramón Corona, entre otros.

Claudia Licet Tiznado Flores, síndica procuradora, informó que con la escrituración de varios espacios públicos que no contaban con una certeza jurídica están logrando marcar un precedente en la historia del municipio, ya que espacios tan importantes, propiedad del Ayuntamiento, no contaban con escrituras que avalaran su propiedad.

Calles de Escuinapa. Foto: Archivo. Debate

“Estamos trabajando en algo que me enorgullece hablar, de tener la certeza jurídica de los bienes del Ayuntamiento, cosas que no se tenía ni siquiera de Palacio Municipal, tenemos el edificio pero no estaba a nombre del Ayuntamiento”, expresó con gran emoción la funcionaria municipal.

En número de las propiedades que lograron obtener escrituras y que legalmente ya son propiedad del Ayuntamiento, Palacio Municipal, la plazuela Ramón Corona, mercado municipal Miguel Hidalgo, Casa de la Cultura y campo de futbol rápido.

Estos espacios tenían las claves catastrales, pero no se poseía documentos que garantizaran la propiedad a nombre del municipio.

Comentó que actualmente también se está trabajando en la escrituración del rastro en Teacapán y en las diferentes guarderías que carecen de esta documentación.

“Estamos trabajando en otros tantos para darle la certeza legal al Ayuntamiento y evitar que pueda salir algún otro dueño cuando el municipio ya ha invertido en estos inmuebles, creo que es asentar el precedente de que no puedes construir en algo que jurídicamente no es tuyo, que cualquiera te lo puede quitar”, explicó.

Tiznado Flores mencionó que otra área importante en la que están trabajando es en brindar certeza jurídica a decenas de personas que viven en terrenos que son propiedad del Ayuntamiento.

“También hemos detectado a personas que viven en predios del Ayuntamiento, a través de este medio hacerles la invitación para que ellos también regularicen sus predios, nosotros le vamos a facilitar este procedimiento. Son personas que tienen más de 20 o 30 años viviendo en predios del Ayuntamiento”, explicó.