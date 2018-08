Hallazgo del Mayo es falso, dice gobernador

Culiacán, Sinaloa.- Ante los rumores de un posible hallazgo del “Mayo Zambada”, durante un operativo de las Fuerzas Armadas del Ejército mexicano en el Limón de los Ramos, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, aseguró que es completamente falso.

Durante una entrevista, Ordaz Coppel, afirmó que en el rancho Santa Clara donde tuvo lugar el operativo, el líder del cartel de Sinaloa no estaba y no estuvo en ningún momento, por lo tanto el ejército no tuvo acercamiento con el personaje.

Es falso que ya me lo confirmaron, que eso en un falso rumor, ni estaba el Mayo ahí y es falso eso que se manejó en redes sociales

Según ciertas publicaciones en medios de comunicación, extraoficialmente se dijo que en el lugar se encontraba el líder del grupo criminal, que opera en el estado y que habría logrado huir antes de la llegada de los efectivos militares, versión que no había sido confirmada por ninguna autoridad.

De igual forma se informó que en el cateo se logró el aseguramiento de tres vehículos, de los cuales dos estaban blindados, así como armas de diferentes calibres.