Falta transparencia en apoyos a la pesca

Sinaloa.- La transparencia en la pesca mexicana ha mejorado en cuestión de bases de datos, respecto al padrón de beneficiados de programas sociales, sin embargo, un punto importante, y del cual se carece información, es para qué se crean estos programas y los indicadores de impacto, esto de acuerdo con Eduardo Rolón, director ejecutivo de Causa Natura, la organización civil que busca transparentar los recursos que se utilizan a favor de la pesca en el país.

También puedes leer: Con propuestas en mano, exigen a AMLO inclusión de la pesca

En entrevista exclusiva para EL DEBATE desde la Ciudad de México, destacó que cuando la Auditoría Superior de la Federación en 2014 hizo su regulación sobre la política pesquera, uno de sus puntos primordiales fue empezar a transparentar cuál es la población objetivo de los programas, a quién se les quiere dar, por qué, a quién se les dio después, bajo qué motivos, así como qué impactos esperados se tenían; sin embargo, y a la fecha, Eduardo Rolón externó que eso todavía no se tiene claro, «y eso es muy importante para poder evaluar, porque si no tienes los impactos objetivos y los impactos esperados y los indicadores de impactos en la base de datos, pues es más complicado saber para qué se dio tanto dinero a esa población y, además, si lo lograste o no. Es un paso en el que tenemos que seguir avanzando», mencionó.

Imagen especial/EL DEBATE

También puedes leer: Reserva ecológica de Baja California afectaría a Sinaloa

Sin respuestas

Agregó que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la administración pública federal deben seguir más esa tarea, proporcionando información no solamente de base de datos sobre los beneficiarios, sino una información que permita a la sociedad, a otros entes y a los tomadores de decisiones evaluar si efectivamente se están haciendo bien las cosas y cómo han de mejorarlo.

«Desde la administración de Fox empezaron a implementar los apoyos a la pesca. Seguimos con los apoyos y no sabemos si estamos avanzando o no, año tras año se da dinero. Cerca del 70 por ciento del presupuesto del gasto programado de Conapesca se va a subsidios, y el punto es qué se ha avanzado y si lo estamos haciendo de forma correcta», expuso.

Causa Natura ha generado la página web Pescando Datos, en ella busca transparentar los subsidios de gobierno a la pesca mexicana. Eduardo Rolón dijo que actualmente se encuentran a la espera de la actualización de los datos respecto al 2017, mismos que el gobierno federal no ha hecho públicos todavía.

Foto: EL DEBATE

Pescando Datos indica que entre el 2011 y el 2016 la Conapesca privilegió la entrega de subsidios para la compra de combustibles y la modernización de embarcaciones.

«Ahora solamente tenemos de dos tipos de apoyos que son muy importantes porque son cerca del 40 por ciento de los apoyos a la pesca, pero nos falta el resto, y ese resto implican apoyos para inspección y vigilancia, para seguridad en el mar y otros tipos de apoyos, que es interesante ver cómo se han estado distribuyendo y así tener la posibilidad de hacer una recomendación de política pública más acertada», indicó el también vocero de Impacto Colectivo por la Pesca Mexicana.

Respecto al posible monopolio que existe en las cooperativas pesqueras con líderes de más de seis años en representación, Eduardo Rolón dijo que eso está fuera del ámbito de Conapesca, quien no puede meterse en la vida interna de las cooperativas, pero, viéndolo desde una cuestión ética y demás, dijo que el llamado es a que todos se puedan comportar con trasparencia y buscando lo mejor para el país, «una forma es empezar a poner la información sobre la mesa siendo muy concretos con los datos. Trabajar juntos. Empezar a poner información sobre la mesa y las propuestas, con datos ahí, y combatir la corrupción cuando se dé», finalizó.