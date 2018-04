Vinculan a policía en los feminicidios de Jovana y Dayana

Cuiacán, Sinaloa.- Dos familias en Navolato, a las cuales les arrebataron la vida de dos menores de edad, Dayana Esmeralda, de 5 años, y Jovana Sarahí, de 16, siguen en espera, pero ahora no de sus hijas, nietas o sobrinas, sino de justicia.

El jueves, el fiscal Juan José Ríos Estavillo dio a conocer la identidad y la orden de aprehensión de quien es el presunto feminicida de Dayana.

Dayana.

Ayer, reiteraron que las autoridades están en busca del presunto culpable, pero ahora junto a otra noticia: fue Miguel "N", quien fungía como policía en activo de Navolato, la misma persona que probablemente asesinó a la estudiante de preparatoria Jovana.

"Como se recordará, el sujeto hoy imputado es el mismo que esta Fiscalía encontró como probable responsable del feminicidio de la niña Dayana", mencionó el fiscal ante los medios de comunicación.

La menor Dayana fue sustraída cerca de su casa cuando iba a la tienda el 6 de junio de 2017 en San Pedro. Sus restos fueron encontrados cuatro meses después. Por este caso, el 16 de marzo, un juez de control concedió orden de aprehensión en contra de Miguel N. como presunto autor material de la muerte de Dayana.

Jovana.

El caso de Jovana ocurrió cuatro meses después de que Dayana fuera desaparecida, el 3 de octubre de 2017, en Navolato; mientras que nueve días después encontraron el cuerpo de la joven en un paraje cercano a la comunidad La Michoacana, Navolato.

Por este segundo hecho, Miguel N. fue señalado por la Fiscalía como el presunto responsable del delito de feminicidio por los supuestos de violencia sexual, exposición del cuerpo en lugar público y por estado de indefensión de la víctima.

Localizan restos de Jovana.

Era servidor público cuando se dice que cometió los crímenes, pero, al saber que había sido identificado como presunto responsable de feminicidio, abandonó el servicio a partir del 8 de febrero del 2018, indicó Ríos Estavillo, sin dar más detalles de esto, dado que la orden de aprehensión se emitió hasta el 16 de marzo. Informó que no ha sido localizado aún, después de diversos actos de búsqueda realizados por la Policía de Investigación para lograr su detención, y así llevarlo ante un juez.

Fue el pasado 5 de abril cuando la Fiscalía solicitó la emisión de ficha roja a la Interpol, debido a la presunción de que el policía salió del país.

Con esperanza de justicia

«Si fue un policía, la verdad nunca esperas que algo le vaya a suceder a tus seres queridos cuando viene de la autoridad, porque se supone que están para cuidar a las personas, y no para hacer el mal», consideró Jesús Ramón, padre de Jovana entrevistado en su casa por EL DEBATE tras comunicarse la vinculación del mismo agente, que es señalado como el asesino de la niña Dayana, ahora también investigado por el caso de Jovana.

Ante el señalamiento de la Fiscalía General del Estado del policía Miguel N. en un segundo caso, el padre de Jovana, Jesús Ramón, exigió a la autoridad que se haga justicia, pero antes que se compruebe que él fue el responsable.

En entrevista con este medio, el padre de la hoy occisa reveló que no se explica las razones por las cuales su hija fue víctima de este hecho tan violento, si ella nunca manifestó haber sido seguida o acosada por ninguna persona.

Para Jesús Ramón, el tiempo sin su hija ha sido un calvario, pues desde que desapareció, hasta después que se enteró, no ha dejado de extrañarla, ya que el dolor de perder un hijo es lo peor que le puede pasar a cual quier ser humano, describió.

Con voz entrecortada y en presencia de otros miembros de su familia, como el hermano de Jovana, afirmó que lo que les da fuerzas a él y a todo el núcleo familiar es la esperanza de que se haga justicia para su hija.

El padre de la víctima dijo con voz enérgica que el castigo para el verdadero culpable de lo que le pasó a su hija evitará que le suceda lo mismo a otras jovencitas.

Entre una pequeña pausa, ahogado por el dolor, Jesús Ramón aseguró que se mantendrán firmes, hasta que la autoridad les pueda revelar el asesinato de su hija, quien era estudiante de la preparatoria de la UAS en Navolato.

Investigación

En lo que respecta al proceso de investigación de los hechos, Jesús Ramón puntualizó que la autoridad investigadora en todo momento mantuvo contacto con ellos. Inclusive, días antes de que la Fiscalía General de Sinaloa revelara el nombre del presunto asesino de la jovencita, les hicieron saber que andaban muy cerca de él y que pronto tendrían noticias.

Además, aseveró que la autoridad investigadora se comprometió a continuar con las investigaciones del caso, aunque ya se haya girado una orden de aprensión en contra de Burgos Varela.

Concluyó que el compromiso de la autoridad es que no dejarán el caso hasta que el o los responsables sea/n consignado/s.

Pruebas

Leonel Aguirre, abogado del caso, detalló que al haber designado un presunto culpable, el proceso concluyó con una etapa en la que ya se consiguió una orden de aprensión, el cual obliga a comparecer al indiciado y rinda su declaración.

Asimismo, explicó que, conforme haya un mayor número de pruebas, el presunto responsable podría ser vinculado a proceso:

Espero yo que el material aprobatorio que tenemos hasta ahorita sea suficiente para que continúe el juicio y que se le dé prisión preventiva, con la cual no tenga derecho a salir por la peligrosidad del caso, destacó.

El también activista enfatizó que en este caso la prueba de fuego para la autoridad será la sentencia, ya que otros casos han quedado sin castigo.

Sin embargo, aclaró que no ha comprobado que Miguel N sea el verdadero responsable del asesinato de Jovana y la menor Dayana, ya que este solo es el inicio de la investigación, pues puntualizó que ya se han dado casos en donde resulta que el acusado es inocente y se le tienen que pedir disculpas posteriormente.

Atención

El experto en violencia Tomás Guevara destacó que hay que revisar si los policías son aptos y reciben la atención que necesitan para desempeñar la función que llevan a cabo.

Profesionalmente —destaca—, están sumidos en todos los sucesos que tienen que ver con su trabajo, la tensión, la adrenalina que tienen que estar soltando cuando hay un evento, entre otros casos: "No saben si le va a salir alguien por ahí con un arma o cosas por el estilo", reiteró Guevara.

El policía no siempre se trata ante la sociedad como la autoridad que es, explicó en la entrevista, por lo que indicó que hechos como estos, en caso de comprobarse la participación del agente en dos asesinatos, ponen el dedo en la llaga en cuanto a lo que viven los agentes policiales y que debería vigilarse: "Hay muchos grupos en que la Policía está mal vista, mal exhibida, la imagen con la que tienen que batallar y sucesos como este (inculpar a un policía por el asesinato de dos jóvenes) deterioran más la imagen que se tiene de ellos, dijo.

Aparte de hechos como del que se acusa a este policía, anteriormente también se han conocido casos por parte de las autoridades de abuso, de competencia, de prepotencia, recordó, por lo que es necesario suponer que es posible que esta prepotencia es resultado de una estrategia de defensa por el trato que reciben de la sociedad, reflexionó, "aparte que de alguna manera se juegan la vida no tener una comprensión por parte de la comunidad a su trabajo, es un doble ataque a su integridad y su tranquilidad mental", rezó Guevara.

Ríos Estavillo.

Si no están recibiendo los apoyos que deberían tener de manera profesional, entonces el experto en violencia dice que se puede pensar que son las actitudes de defensa una explicación, y eso implicaría también que si no hay protección al policía; es decir, que reciba este tipo de atención en las propias corporaciones, entonces no sería difícil pensar que sean los policías los que están involucrados en muchos otros delitos, explicó.

Por ultimo, expresó: "Creo que eso (reciban atención) sería muy importante para eficientar el trabajo de nuestros policías y sobre todo para poder construir un ambiente de confianza de la ciudadanía a las corporaciones policiacas".