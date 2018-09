Fuerza Trébol, más vigente que nunca: Gerardo Vargas

Sinaloa.- Pese a quedar marginado de las candidaturas al Senado de la República este año y al Gobierno de Sinaloa en 2016, Gerardo Vargas Landeros afirma que seguirá en la búsqueda de la nominación a la gubernatura, «que no les quepa duda», enfatiza.

Entrevistado en exclusiva, en la sala de su casa en Culiacán, el secretario general de Gobierno en el sexenio de Mario López Valdez habla de sus aspiraciones políticas, de las ofertas que ha recibido para integrarse al próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, de su relación actual con el Revolucionario Institucional y de cómo su agrupación, Fuerza Trébol, apoyó a varios candidatos de todos los partidos políticos y para distintos puestos de elección, incluidos morenistas, pero con excepción del abanderado del PRI al Senado: Mario Zamora.

Vargas Landeros comparte su lectura del reciente proceso electoral, en el que considera que, a pesar de la debacle sufrida por partidos tradicionales como el PRI, (en que milita), el PAN, el PRD y el PAS, al día de hoy ninguno ha dado señales de haber aprendido la lección.

Al hablar incluso de esa lección ciudadana a los distintos partidos políticos, el ahomense destaca que la enseñanza es de falta de humildad, de acercamiento con la gente, de puertas abiertas, de sencillez y mucha transparencia. Incluso, aprovecha para advertir: «Fuerza Trébol estará más vigente que nunca de aquí a 2021.

Estamos trabajando para ello. Estamos sumando y multiplicando a nuestro equipo.

Muchos se preguntan qué papel jugó Fuerza Trébol en el reciente proceso electoral. ¿Trabajó a favor de Morena?

Lo que sí te puedo decir es que la palabra que nosotros dimos, esa palabra cumplimos. Y cuando en su momento tuve que cambiarla fue porque me orillaron a hacerlo. Públicamente informé a quienes dirigen aquí el Partido Revolucionario Institucional que no iba a apoyar a una parte en especial, y así lo hice, que fue el Senado de la República.

También avisé y dije con tiempo públicamente que estaría del lado de mis amigos, de aquellos que se acercaron conmigo a platicar, a recibir alguna orientación, y que en Fuerza Trébol les pudieran ayudar. Así lo hicimos, no con uno ni con dos partidos, con muchos partidos políticos que se acercaron, y por supuesto que estuvimos en apoyo de ellos.

El ahomense afirmó que entre los apoyados hubo morenistas, pero no quiso relevar nombres: «Dame la oportunidad que ellos mismos lo digan. En su oportunidad estoy seguro que lo van a decir. Y fueron diputados federales, diputados locales y muchos más». Incluidos candidatos a la alcaldía.

¿Sigue siendo militante del PRI?

Sí. No tengo la menor duda, a menos que ya me hayan quitado y no me hayan avisado. No lo dudaría, porque así se las gastan. Ya ves que intenté participar para el Senado de la República y fui hecho a un lado. Me mandaron un emisario, que en su oportunidad lo dije, y no se me permitió participar. No sé en qué condiciones me tengan, pero a final de cuentas este ya no es un tema de partidos, es un tema de que la gente se acerque, busque quién esté intercediendo por ellos ante tantas necesidades, así que mi prioridad es mi familia, es Sinaloa, México. Y el partido político no es algo que a mí me tenga de una manera prioritaria, y sobre todo el PRI.

¿Visualiza un cambio de partido como militante?

Visualizo lo mejor para Sinaloa. Estamos viviendo una transformación en este país, y no necesariamente hacia un partido o hacia un movimiento, pero sí considero que tenemos que actualizarnos. Considero que Gerardo Vargas Landeros y quienes de una manera u otra son parte de Fuerza Trébol tengamos que hacer lo que nos corresponde. Si se abren las puertas y nosotros podemos participar en cualquier circunstancia, ahí vamos a estar, no tengo la menor duda, no estoy casado con nadie en lo particular.

También tengo entendido que el tiempo de mi partido, el Revolucionario Institucional, está en una circunstancia muy delicada, no veo cómo, no veo ganas de que vayan a quererlo arreglar de fondo. Ya a cuántos meses estamos de la elección. Veo un partido lento, parado, estancado. Espero y deseo que se den una sacudida para que podamos emerger.

¿Qué urge al interior del PRI después de esta debacle electoral?

Lo más importante es que estén cerca de la sociedad, que la militancia tome las decisiones, no un puñado de gentes que son los que han tenido el partido secuestrado desde hace muchos años, quienes han llevado al partido a la pérdidas de su identidad junto con la sociedad sinaloense y mexicana.

Veo la posibilidad real de que la sociedad vuelva a hacer lo mismo que el 2010 para el 2021 (en Sinaloa), y esperemos que las cosas sean así, de tal manera que quien pueda elegir a sus dirigentes, a sus gobernantes, sea la sociedad misma, a través de un partido, a través de una sociedad civil o a través de como se dio ahora en la elección presidencial, porque dicen que ganó Morena; yo digo que ganó el partido que estaba defendiendo las mejores causas en este momento, pero el 70 o 75 por ciento de los que votaron por Morena no son del partido, así pasó en el 2010, y estoy seguro que así pasará en el 2021.

¿Aprendieron la lección el PRI, el PAN, el PRD y los demás partidos?

No puedo futurear para mañana o pasado qué es lo que vayan a pensar o hacer, pero al día de hoy no he visto ninguna acción que me permita decir si van a mejorar.

¿Esta es la oportunidad para fortalecer Fuerza Trébol pensando en 2021?

Nosotros seguiremos haciendo política social desde cualquier punto de vista que la sociedad nos vaya pidiendo, independientemente de que es un partido o una asociación política, sea lo que sea.

¿De qué lado lo veremos y en qué rol para 2021?

Estaré en el rol que la misma sociedad y el grupo me lo permitan. Yo puedo tener una aspiración personal, pero si mañana o pasado veo que mi aspiración no avanzó, no tengo por qué seguir en ella; pero si mi condición me lo permite, estaré en el mejor de los roles para, como lo hice anteriormente, ahora sí lograr mi proyecto.

¿Seguirá buscando la candidatura al gobierno de Sinaloa?

Por supuesto que sí, no tengas la mejor duda. Pero aclaro: el proyecto personal nunca tiene por qué superar a un proyecto estatal.

¿Cuál es el ofrecimiento que le hicieron para sumarse al próximo gobierno federal de López Obrador y qué decisión piensa tomar?

Ha habido mucha rumorología. Algunas veces se han exagerado las cosas. La realidad es la siguiente:he recibido invitaciones de personas que ya han sido nombradas para incorporarse al gabinete federal electo, y a través de ellas mismas, en pláticas que he tenido personalmente en la Ciudad de México, me han hecho la invitación de incorporarme a diferentes secretarías. Ahorita no se ha tomado una decisión, en lo personal no la he tomado. Siempre agradecido con ellos porque me toman en cuenta. Han visto mi trabajo, conocen mi experiencia que he tenido en los tres niveles de gobierno, y de ahí es que se desprende esta invitación. Espero en su momento, si me la ratifican, poder tomar una decisión; pero por lo pronto estoy aquí en Culiacán, estoy en Sinaloa haciendo lo que me gusta, que es la política social.

¿A qué áreas lo han invitado?

Ellos saben que cuando fui diputado federal estuve en las áreas de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados; que fui secretario general de Gobierno y tengo un poco de conocimiento en esas áreas; que como un sinaloense que conoce los temas agrícolas también en esas áreas me han hecho llegar algunas invitaciones. Pero independientemente del área que sea, hay que esperar que se ratifique y en su momento ver qué es lo más conveniente, no para alguien en lo personal, sino para el proyecto que se tiene.

¿De qué dependerá su decisión?

Primeramente, ver quién de los que me han hecho la invitación me dice «Gerardo, estamos listos, estamos autorizados para hacerlo, ya depende de ti».

¿Han hecho condicionamientos?

No. Ni de mi parte y por parte de ellos. Hasta ahorita, afortunadamente, no.

Se dice que tiene una relación cercana con Marcelo Ebrard (próximo canciller de México). ¿Con quién más de los futuros funcionarios tiene cercanía?

Yo pediría no poder mencionar esos temas o esos nombres porque a final de cuentas se pueden distorsionar, y ha habido gentes que al saber que tengo esas posibilidades se han encargado de estar manejando las cosas de una manera incorrecta. En su momento, ellos podrán decirlo o me autorizarán para poder hacer públicos sus nombres.