Ciudadanía se queja de obras inconclusas

Angostura, Sinaloa.- Algunos habitantes de Angostura señalan que lamentablemente en el municipio hay obras que quedaron inconclusas en la administración anterior, incluso afirman que el exalcalde José Manuel "Chenel" Valenzuela las inauguró y aún no están terminadas y temen que así vayan a quedar, tal es el caso de una plazuela en la comunidad Agustina Ramírez.

Ante esta situación, el actual director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Álvaro Camacho Beltrán, resalta que efectivamente hay cosas que no se han terminado pero los responsables de los proyectos ya están en proceso de eso, como las 34 recámaras adicionales, 30 techos firmes y alrededor de 10 parques recreativos en distintas comunidades.

“En el caso de la comunidad Agustina Ramírez la obra de ahí la elaboró el Gobierno del Estado, y justamente cuando se inició esta construcción también se arrancó otra plazuela en Gato de Lara, la cual sí se terminó de todo a todo, la de la Agustina la verdad no sé en sí qué conceptos contendría el proyecto, porque muchas veces el pueblo piensa que se le va a hacer algo muy bonito y se desilusiona al ver que no fue así, pues el proyecto que se estaba aplicando solamente era para construirse tales y cuales cosas, por eso la gente se expresa mal, porque no conoce bien el tema y se le hace más fácil decir que dejaron inconclusa la obra. Ahí a lo mejor incluía andadores, guarniciones y jardinería pero no un kiosco, que era lo que todos esperaban”, comenta el director de Obras Públicas.