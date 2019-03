Comienza la fiesta con mucha alegría

Guamúchil, Sinaloa.- No hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, una gran noche llena de algarabía fue la que se vivió en el inicio del Carnaval Guamúchil 2019, cuyo nombre es "El Circo". La alegría estuvo de principio a fin, una vez que se coronó a la reina de Inapam, Blanca Lidia López Camacho, así como la señorita Salvador Alvarado, Brenda Liliana Inzunza Iribe y finalmente Jesús Ciriaco Vargas como rey de la alegría de las fiestas carnestolendas.

El escenario, que dicho sea de paso, estuvo forma vistosa, comenzó con el espectáculo festivo con la presentación del grupo musical Génesis, donde deleitaron al público con algunas melodías poniendo así el ambiente en este primer día de las fiestas del rey momo.

Los presentes disfrutaron del primer día del Carnaval Guamúchil 2019 / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Antes de llevarse las coronaciones, Everardo Inzunza Beltrán quien fungió como rey de la alegría del carnaval Guamúchil 2018, realizó su última presentación ante el público, de la misma manera lo hicieron Cukis Favela quien portó la corona de INAPAM y Dulce María Jurado, señorita Salvador Alvarado 2018.

Blanca Lidia López Camacho, reina de INAPAM, Brenda Liliana Inzunza Iribe, señorita Salvador Alvarado y finalmente Jesús Ciriaco Vargas, recibieron sus respectivas coronas en manos del alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, su señora esposa Pier Angely Camacho, y del presidente del patronato Ebelizario Parra, ante un público que no paró de aplaudir como acto de reconocimiento a los nuevos monarcas de tierras alvaradenses. Una vez terminada la ceremonia de coronación, se procedió a darle lectura al testamento y posteriormente la quema del mal humor.