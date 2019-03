Crean Comité de Salud para el bienestar ciudadano

Angostura, Sinaloa.- Se conformó el primer Comité Municipal de Salud de Angostura en las instalaciones de Cabildo de la Presidencia Municipal, donde se les tomó protesta a los integrantes del mismo.

Se reunieron todas las áreas de la salud, tales como la Secretaría de Salud, Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, el médico municipal, para sumar esfuerzos y hacer un análisis específico de las situaciones de salud que prevalecen localmente y apoyar a través de la Presidencia Municipal, que será la encargada del Comité y tendrá marco jurídico para poder tomar decisiones de manera local y consensual, informó Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03.

Señaló que el objetivo de formar este Comité es trabajar en coordinación y en conjunto en los temas de salud pública, un ejemplo de ello es el asunto de vacunación, la basura, la cloración del agua potable, drenaje, asimismo, de los temas de chikungunya, abatización, descacharrización, entre otros. Puntualizó que todos estos temas tienen que ver con el sistema de salud, pero que el municipio es el directamente responsable de salvaguardar la salud de sus ciudadanos, por eso la importancia de la conformación de este Comité.

Por su parte, la alcaldesa Aglaeé Montoya dijo que su compromiso es darle seguimiento a las situaciones que se lleguen a presentar, e invita a algunas comunidades a que primeramente expongan sus problemas en la Presidencia Municipal antes de pasarlos por alto.

También indicó que se debe armar un plan, y para en seis meses el director que no tenga el plan deberá presentar su renuncia, porque si no tenemos un plan y una meta a dónde dirigirnos, eso no nos va a conducir a ningún lado, porque no podemos improvisar y menos en salud.