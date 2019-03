DIF alerta a la ciudadanía a no caer en llamadas falsas

Angostura, Sinaloa.- En el municipio costero lamentablemente algunas personas sin consciencia están perjudicando la labor que día con día desempeña el Sistema DIF, al realizar llamadas falsas a nombre de dicha institución de ayuda social invitando a la ciudadanía a realizar diferentes acciones.

Ante esta situación, el director, Ángel Andrey Angulo Zambada, expresa que él fue objeto de una de estas llamadas y eso lo puso en alerta, ya que la persona que le estaba hablando se hacía pasar por empleado del DIF y le daba órdenes de cosas que tenía que hacer, pero la comunicación se cortó cuando Angulo Zambada lo empezó a cuestionar seriamente.

“Debido a esto, invitamos a la ciudadanía a que tenga en su agenda los contactos directos de las oficinas del DIF para que les den asesorías y no caigan en engaños, ya que el DIF nunca hace llamadas personales, pese a que no encuentre a la persona en su hogar, pues siempre mandamos a la trabajadora social o al jurídico directo a los hogares, de igual forma, para con los diferentes apoyos que otorgamos, así que a todos en general les pedimos estar bien alertas y atentos ante cualquier estafa que les pudieran hacer por teléfono, ya que la tecnología se presta para eso. Aquí yo, director del DIF, fui presa de alguien que se hacía pasar por trabajador, pero por fortuna las cosas no pasaron a mayores”, resalta Ángel Andrey Angulo.