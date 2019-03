Duro golpe a agricultores de garbanzo por bajo precio

Guamúchil, Sinaloa.- Los llamados ‘coyotes’, las casas comerciales de compra de semilla en la ciudad, son señalados como principales responsables de mantener el bajo precio del garbanzo, que ronda entre seis a 12 pesos el kilo, denunció el pequeño agricultor de la sindicatura de Cacalotita, Carlos Montoya. Expone la problemática que enfrenta la comunidad de 100 agricultores y el impacto que tiene en la próxima cosecha. Manifestó que se encuentran en el abandono de los líderes agrícolas ya que no se están tomando cartas en el asunto para obtener un precio justo.

“Están de acuerdo los ‘coyotes’ en el bajo precio del kilo de garbanzo. Así ganan más entre más barato compren. Nos están pagando muy poco por la cosecha y mucho descuento, hasta 70 kilogramos por toneladas nos quitan de impureza, según ellos. No vamos a sacar ni para pagar los gastos de inversión”, señala el agricultor de la comunidad que también se dedica a la siembra de cártamo y producción de pastura para ganado.

La preocupación es que están pagando desde seis a 12 pesos el kilo, demasiado barato. Respecto a los líderes acusan que ellos no se preocupan en realidad porque “no ven por nosotros, ni siquiera hablan en la radio, ni toman acciones para saber cómo salir adelante de esta situación”, comenta Carlos Montoya.

El sentir de desánimo es porque no hay quien les apoye para lograr conseguir un mejor precio, por lo que en la comunidad se está considerando no sembrar garbanzo en la próxima fecha, “porque son ellos los que enriquecen a costa de nuestras cosechas, no recuperan ni siquiera la inversión, se quedan endeudados y sin ganancias”.

“El garbanzo tiene que valer arriba de 20 pesos para que realmente nos quede, hace tres años tuvimos ese precio e incluso se vendió hasta 30 pesos el kilo”, expuso el productor de Cacalotita.