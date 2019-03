Funcionarios se reúnen con la titular de CEAIP

Angostura, Sinaloa.- Dando seguimiento con uno de los puntos fundamentales en la administración municipal que encabeza la presidenta Aglaeé Montoya Martínez, directores en la Comuna y sus respectivos enlaces sostuvieron una reunión con la comisionada presidenta del Ceaip (Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública) y afinaron detalles en tema de transparencia.

Montoya Martínez agradeció la visita de la comisionada presidenta y por apoyar a Angostura en temas de transparencia, así como al gobernador del estado de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel por facilitar este tipo de encuentros. La primera edil confirmó que el municipio ha tenido problemas por mucho tiempo en rendir información a la ciudadanía. Ponderó que a partir que dio inicio la administración, una de las metas y tareas es que Angostura suba escalones en la clasificación de los municipios con más transparencia.

“En estos nuevos tiempos de política, economía y sociedad han cobrado facturas a muchos habitantes, a muchos sistemas y ciudadanos por no hacer las cosas de manera transparente, nosotros apenas cavamos de tener una revisión que es el objetivo de esta reunión para saber cómo estamos y que es lo que apremia, sin embargo no estamos del todo mal, lo que nos ha tocado hacer desde que llegamos lo hemos hecho a cabalidad y me consta del trabajo que han tenido los directores” informó la presidenta.

Agregó que en estos momentos se encuentran trabajando para que Angostura sea reconocido por la transparencia, porque la información corra en tiempo establecido por ley y que la gente, cuando quiera acceder a información lo pueda hacer también. Ponderó que no es subir información solo por subirla, sino que los funcionarios y sus encales deben asegurarse que es correcto lo que muestran al público.

Rosa del Carmen Lizárraga Félix comentó que han estado trabajando en los 18 municipios para informar todo lo relacionado con el tema de transparencia. Asimismo la funcionaria estatal comentó que en el caso específico de Angostura, fue la propia presidenta municipal Aglaee Montoya Martínez quien explicó la preocupación por el resultado que el municipio ha tenido por las revisiones de administraciones anteriores.

La titular de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en Sinaloa dejó claro que ya están trabajando y notificando de ser necesario las sanciones que podrían aplicarse al servidor público que así lo requiere, este va de los 12 a 120 mil pesos de multa, aclarando que el recurso no podrá salir de la comuna, sino que de recursos propios de amonestado.