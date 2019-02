Hoy cumple 198 años la Bandera Mexicana, símbolo de la libertad

Guamúchil, Sinaloa.- La serpiente que sostiene el águila es el símbolo en el centro de la Bandera. Hoy se conmemora la declaración oficial del Día de la Bandera Mexicana, fecha que fue declarada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas.

Más allá de esta imagen, cada color que distingue a la Bandera tiene un significado especial. “El color verde significa esperanza, el rojo alude a la sangre derramada por los héroes y el blanco realza la unidad. A través de la historia la Bandera ha tenido muchos cambios, iniciando con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que fue muy significativo e importante”, explicó la maestra Guadalupe Loria López.

Aunque el sentimiento patriótico está presente en la población, no todos los ciudadanos conocen qué se celebra hoy día 24 de febrero. Al preguntarles a los alvaradenses sobre este día, algunos no tuvieron una respuesta clara o simplemente dijeron que no sabían.

Para el ciudadano Jesús Bojórquez en ésta se plasma una parte de la historia de México, cuando nuestros antepasados indígenas emprendieron la búsqueda del lugar donde edificarían su pueblo.

A nivel nacional los gobiernos y planteles educativos rinden honores para su celebración. La Bandera nació en 1821, cuando Agustín de Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían los mexicanos al declararse la Independencia.