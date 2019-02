Instalan el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación

Angostura, Sinaloa.- En las instalaciones del auditorio del Ayuntamiento de Angostura rinde protesta el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, el cual es presidido por Juan Leonardo Llanes.

Por un momento este evento estuvo a punto de suspenderse, ya que la mitad de los integrantes de dicho Consejo no estaban presentes, incluso ni la persona que habían nombrado como presidente, pero ahí mismo las autoridades municipales hicieron los cambios correspondientes y al final de cuentas todo siguió su curso.

Cabe resaltar que otro de los detalles que se presentó fue que algunos de los integrantes no tienen amplio conocimiento de la responsabilidad que asumieron, aún así rindieron protesta. El acto estuvo encabezado por la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez y por Gabriel Yañez Pérez (coordinador estatal de Consejos de Participación Social en Educación), entre otras personalidades.

Las autoridades municipales que encabeza la alcaldesa Aglaeé Montoya / Fotografía: EL DEBATE

En su mensaje, Gabriel Yañez externo: "queremos que este Consejo no sea de puro membrete, como ha sucedido en otras ocasiones donde solamente la gente se toma la foto y ya no se vuelve a ver, estoy seguro que en Angostura no va a pasar eso porque tienen a una alcaldesa muy activa, estadista y democrática, que está formando subcomités que están actuando con una verdadera objetividad e imparcialidad.

Tengo mucha certeza y optimismo en que este Consejo sí va a funcionar como debe de ser en las escuelas y esto no es algo nuevo, ahí esta el ejemplo de la Sociedad de Padres de Familia, que tienen más de 100 años que se constituyeron, luego se les dio facultades a los padres para que hicieran aportaciones para el mejoramiento de la escuela, posteriormente se mandata que haya un Consejo Municipal de Participación Social con el propósito de que sea como una bisagra que vincule las necesidades de las escuelas con el municipio para atender problemas de infraestructura, deserción, acoso escolar, abuso sexual, para atender también problemas que tienen que ver con la alimentación en los planteles, entre otras cosas.

Estas son tareas que tendrán que desarrollar todos los que integran este Consejo y que en realidad trabajen por que sí se pueden lograr grandes cosas a través de los consejos".

Posteriormente, tras algunos cambios de puestos que se hicieron, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez le tomo protesta al Consejo Municipal de Participación Social en la Educación.