Paciano Mojardín esclarece la situación de los productores

Guamúchil, Sinaloa.- Paciano Mojardín líder nacional de los cacahuateros, comentó que algunos productores hacen referencia a que existen líderes falsos en algunas declaraciones que se hicieron públicamnente, pero que en realidad no coincide con dicho comentario, porque asegura que en los hechos han dejado una constancia que si han trabajado y se han teñido beneficios para los productores del estado desde el 2002 a la fecha, solamente el año pasado por cuestiones de que el gobierno del estado no pudo apoyar, razones que desconoce aseguró.

También hizo la aclaración de que la organización de cacahuates del municipio de Mocorito a la cual pertenece, está integrado en su acta constitutiva solamente por 70 socios activos a la fecha sin embargo este organismo ha trabajado para gestionar para todo el municipio.

Productores dando sus puntos ante los medios / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Señala que quieren dejar claro que son una organización responsable y se han preocupado por los demás compañeros y que no están en desacuerdo en que los compañeros se organicen para buscar beneficios como están pretendiendo hacer en este momento e informó que están de acuerdo pero se requiere que sean unidos y que quieren que se apoyen unos a los otros para obtener mejores beneficios.

Anotado que desafortunadamente en las acciones que se están llevando acabo en el municipio de Mocorito tienen mucho ingrediente político, puntualiza que como organización productora de cacahuate nunca han permitido que las cuestiones políticas se mezclen con la organización, cada uno de los miembros de la organización tienen participación de tipo político pero eso lo dejan solo cuando es muy necesario, y que no lo involucran en el asunto de desarrollo, aseguró que este asunto se está politizando y por lo tanto agarra otro rumbo.

Asegura no haber hecho ninguna promesa, informa que el gobierno del estado fue el responsable de ese acto, señala que ellos sólo fueron solo el conducto para que la gente hiciera llegar su documentación, su expediente al gobierno del estado para que les llegaran los recursos, y si no llegaron fue porque el gobierno no cumplió.