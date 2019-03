Población angosturense convive con elementos de la Policía Federal

Angostura, Sinaloa.- Con el fin de fomentar la confianza hacia los elementos policiacos, la Policía Federal llevó a cabo el evento Un día con tu Policía Federal en coordinación con el Ayuntamiento de Angostura, entre lo que dieron a conocer las herramientas que la corporación utiliza día a día para salvaguardar a la ciudadanía.

El titular de la subestación Guamúchil de la Policía Federal, Luis Arturo Consuelos García, manifestó que con este tipo de actividades se busca convivir con la población y mostrar parte del equipo con el que cuentan y de esta menra crear un lazo de confianza hacia ellos para erradicar la mala imagen que se tiene del policía en la sociedad.

La demostración del perro ‘Arnold’ fue de lo que más llamó la atención de chicos y grandes / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por su parte, la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, expresó que los policías son amigos de la gente, y las armas, en el único lugar que son buenas, es con ellos, ya que si son utilizadas por alguien que no es policía o no cuenta con permiso para portarlas, no es correcto, por lo que agradeció la colaboración de la corporación para llevar a cabo este encuentro.

En el evento se pudo observar que había varios stand de la Policía Federal, en los que se explicaba sobre las armas y equipo que utilizan para el combate y prevención de los delitos, donde destacaron que su actuación es principalmente de disuasión, evitando a toda costa usar la violencia, medio al que sólo se recurrirá en casos estrictamente necesarios y solamente buscando inmovilizar a un detenido.

Asimismo, se contó con la demostración de un canino entrenado para detectar armas, droga y dinero, el cual se encargó de encontrar diversos objetos ante el asombro de la multitud ahí presente; también se entregaron algunos regalos para los niños que asistieron al evento, como cuadernos, plumas y reglas.