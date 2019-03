Podría surgir otra Ganadera en Angostura

Angostura, Sinaloa.- La Asociación Ganadera Local de Angostura sigue dando de qué hablar ante el marcado divisionismo que existe entre sus agremiados, pues un grupo de productores pecuarios inconformes por el cómo se dieron las cosas en las pasadas elecciones para presidente asegura que si es necesario formar otra Asociación Ganadera en el municipio lo van a hacer, pues el objetivo es lograr que esta actividad sea más redituable y recuperar muchas cosas que se han perdido.

Mario Noel Camacho Angulo, quien por cierto perdió la contienda ante Maricela García Sánchez, dice que las cosas van para atrás y da tristeza ver que muchos ganaderos se prestan a seguir el juego de un grupito que no quiere soltar el poder y se lo han heredado en tres o cuatro administraciones.

“A todos los ganaderos les digo que no debemos de dejarnos, mucho menos doblarnos ante este tipo de cosas, pues no estamos rendidos y no vamos a permitir que nuestra actividad sea un ‘elefante blanco’, por tal motivo hay mucha inquietud de salirnos de la Asociación y formar otra, ya que no nos tratan bien y somos rebasados en la actitud con fraudes.

Nosotros ya tenemos otro grupo que se llama Ganaderos Lecheros Unidos de Angostura, que es una figura que se hizo para sacar el tanque de acopio de leche, y creemos que debemos de darle seguimiento, actualizarnos, mandar una solicitud para acreditar médicos y luchar por un estatus sanitario. Claramente se ve que estamos abandonados en la actividad, pues no hay gestión, ya que los presidentes que están en la Asociación son de membrete.

La ley permite que se puede formar otra Asociación con solamente 30 miembros, más si suceden cosas como ésta, pues somos muchos los ganaderos inconformes y vamos a hacer lo conveniente en los próximos días”, comenta Mario Noel Camacho.