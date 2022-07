Guamúchil, Sinaloa.- "No estamos peleando nada, solo que no se nos violen nuestros derechos como trabajadores, y que no violen el contrato colectivo de trabajo", fueron las palabras de Luis Gildardo Lozoya, Secretario de Vigilancia, en voz de los telefonistas que este día iniciaron un paro de labores, un hecho que se realizó a lo largo del país.

Con el objetivo de poner en contexto, señaló que algunos representantes del sindicato buscarían llegar a un acuerdo con los representantes de la empresa donde laboran, y de no llegar a una negociación, podrían pasar en huelga hasta por ocho horas laborales por 24 horas, en la que estarán participando tanto trabajadores activos como jubilados.

Explicó que el panorama laboral que viven es realmente preocupante y agotador, debido a que la empresa dejó de preocuparse por el bienestar de los empleados y solo se enfoca en aumentar sus ingresos, mientras que los trabajadores deben hacer arduas tareas para cubrir las necesidades de la población en cuanto al servicio que ofrecen.

Telefonistas del Évora, Sinaloa, se unen a paro laboral nacional en busca de hacer valer sus derechos | Foto: Matías Rodríguez/ Debate

Referente a ello, agregó que es necesario que se cubran algunas vacantes que se encuentran libres desde hace algunos años, ya que la empresa no permite nuevas contrataciones, por ende su trabajo se vuelve más complicado.

Además, que han anunciado que desean eliminar las jubilaciones, una acción que señalan es bastante injusta, dado que todo trabajador sueña con el momento de poder jubilarse, después de todo el esfuerzo que aplicó en su vida laboral.