Aquí seguiremos hasta que nos paguen lo justo: exempleados de la comuna

Guasave, Sinaloa.- José María Ahumada y su hijo Olvin Ahumada indicaron que seguirán en huelga de hambre hasta que se les pague las horas extras trabajadas, además de su liquidación correspondiente.

En el segundo día de la huelga, José María comenta que son 28 mil 500 pesos y 12 mil, de puras horas extras de él y su hijo, respectivamente, lo que les adeudan y que la comuna no quiere pagar.

Entre los dos son 40 mil pesos, lo que se llevan algunos funcionarios en una sola quincena, y nosotros nos lo ganamos en más de 8 meses de trabajo, eso es lo que duele, si a mí ya no me quieren hacer válida mi antigüedad, que no lo hagan, pero que mínimo nos paguen lo trabajado”.